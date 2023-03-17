السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«كتف فى كتف» بالفيوم: إعداد 1500 وجبة من مطبخ الخير توزع يومياً على المنازل

مبادرة كتف في كتف
مبادرة كتف في كتف بالفيوم

قال الدكتور أحمد الخطيب، منسق  مبادرة كتف في كتف بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن هناك استعدادات خاصة بالشهر الكريم من قبل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومبادرة كتف في كتف.

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وأوضح الخطيب أنه من ضمن الاستعدادات التي تعمل على تنفيذها مبادرة كتف في كتف داخل محافظة الفيوم، خلال شهر رمضان هي تجهيز مطبخ الخير في محافظة الفيوم، من أجل إعداد وتجهيز وجبات ساخنة وتوزيعها على المواطنين أو الأسر الأكثر احتياجاً بشكل يومي طوال الشهر.

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وكشف منسق المبادرة عن عدد الوجبات الساخنة المقرر تجهيزها بشكل يومي على مدار أيام شهر رمضان المبارك وآليات التجهيز لها، لافتاً إلى أن تلك الوجبات يبلغ عددها نحو 1500 وجبة طعام ساخنة بشكل يومي، ويتم توصيل تلك الوجبات إلى الأسر المستحقة في منازلهم.

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وأشار الخطيب، إلى أنه تم اليوم الجمعة، ضمن فعالية اليوم توزيع 1500وجبة طعام ساخنة من مطبخ الخير، قام عدد من الشيفات بالمطبخ بإعدادها وتجهيزها، مكونة من لحمة وأرز وخضار وسلطة، وخبز.

واستعدت قرية الحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، من داخل مجمع رشاد الخيري، لتعبئة وتوزيع كراتين الخير، بحضور عدد كبير من المتطوعين، وذلك لظهورهم في بث مباشر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مبادرة كتف في كتف.

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مبادرة “كتف في كتف” الفيوم 1500 وجبة مطبخ الخير توزع يوميا على المنازل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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