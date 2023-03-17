الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأولى عالمياً».. الباز يشكف دلالة وضع الأهرامات على غلاف «تايمز» الأمريكية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، على غلاف مجلة التايمز الامريكية، والتي تناولت صورة الأهرامات.

 وقال خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، إن مجلة التايمز قالت إن الأهرامات هي أفضل الوجهات السياحية في العالم.

وأضاف أن المجلة دعت السياح إلى زيارة منطقة الأهرامات بالجيزة، موضحاً أن تصدر صورة الأهرامات المصرية صورة الغلاف له دلالة كبيرة مهمة.

وأشار إلى أن مجلة التايمز جمعت المراسلين في جميع أنحاء العالم، وقاموا بترشيح أفضل الوجهات السياحية ووقع الاختيار علي الأهرامات، موضحاً أن الاستقرار علي الأهرامات ليس علي التاريخ فقط.

وتابع: "لما تقرأ الموضوع تكتشف أنه لم يتناول الأهرامات فقط، ولكن عن منطقة الجيزة، بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يعد أكبر متحف للأثار في العالم، يضم 100 ألف قطعة أثرية، فضلاً عن مجموعة الملكة توت عنخ آمون".

وأكد أن الإشارة واضحة للماضي والحاضر في تناول هذه المجلة العالمية للمتحف والأهرامات، وأن ذلك امتداد للفراعنة، مردفاً: "ياريت نشوف بلدنا زي ما العيون بره بتشوفها".

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وائل لطفي

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