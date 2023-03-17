الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

«كتف في كتف».. برلمانى: نموذج ناجح لجهود الدولة والمجتمع المدني في دعم المواطن

النائب احمد عاشور
النائب احمد عاشور

أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، أن إطلاق مبادرة “كتف في كتف” تأكيد على إصرار الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني، على دعم المواطن في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي بدورها أثرت على مصر.

وأوضح “عاشور” خلال مشاركته في احتفاليه مبادرة “كتف في كتف” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المبادرة تخفف أعباء الحياة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا في ربوع مصر خاصة مع اقتراب شهر الخير، فضلًا عن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات ورفع الحد الادنى للأجور.

وشدد "عاشور" على أن هذه المبادرة تعتمد على التكاتف بين مؤسسات المجتمع المدني الأعضاء، وقد ظهر ذلك من خلال التدخل السريع لتقديم المعونة والمساعدة للفئات الأكثر احتياجًا والذي يعد استثمارًا ناجحًا لجهود المجتمع المدني، وإعادة توظيف لدوره، وترسيخ لفعالية المجتمع المدني كشريك أساسي في العملية التنموية التي تقودها مصر.

متطوعو «كتف في كتف» في استقبال الرئيس 

وردد المشاركون خلال احتفالية إطلاق مبادرة "كتف في كتف"، هتافات "بنحبك يا ريس".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على الهتافات، قائلًا: “أقف إليكم اليوم متحدثًا في لحظة يختلط في نفسي مزيج من الاعتزاز والفخر” .

وتابع: "أعتز بوجودي وسط أبناء هذا الوطن من كافة فئات الشعب المصري العظيم.. هو محدش بيحب أهله ولا إيه؟ ما هو مصر دي أهلي يعني والله".

وأردف: "اليوم انتصار جديد وتمثيل حقيقي لمعاني الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعي والذي لطالما كان المصريون فيه القدوة والمثل والملهم وخصوصًا في أوقات الأزمات والشدائد".

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