بعد 90 عاما.. البهجورى يستعيد أم كلثوم من تانى (صور)

ذهبت الأمس للقاء الفنان العالمي جورج البهجوري، وذلك لاقتراض كتابه الجديد "أيقونة اللوفر" الصادر مؤخرا مؤخرا، كعادته وجدته بمرسمه يجلس على كرسيه ممسكا بواحد من اقلامه مستعدا لرسم أحد وجوه من يقابلهم، لكن هذه المرة كان الأمر مختلفا تماما، اللوحة بيضاء تماما وبيده الأخرى سيجار يتطاير دخانه في أرجاء المكان، وعلى اقرب طاولة لمحت كتابه "ايقونة أم كلثوم "، ومع اول خط لقلمه على اللوحة عرفت ان البهجوري يستعيد كوكب الشرق أم كلثوم التي رسمها مئات المرات وكل مرة مختلفة عن الأخرى ، كل مرة تمثل حالة ممزوجة بالشجن ، بالفرح ، بالحزن ، ولكن هذه المرة يرسمها وهو في عمر تجاوز 90، وكأنها تعيد معها السنوات الأولى للنجاح المستمر الذي صنع عالميته.

يقول البهجوري عبر كتابة "أيقونة أم كلثوم" : أنا في قلبي كلام عن أم كلثوم مالوش نهاية، وفي ريشتي رسم يقولشوية “أهواك يا حبيبي “ وأقول إيه فيه كلمة أكثر من حبيبي وأرسم لك إيه.

سنوات طويلة وأنا أرسمها تغني للحب لكنها دائما تتفوق علي وأجر رسمي لا يرتقي إلى صوتها، حاولت أرسمها بخط واحد ومرة أخرى أرسمها وأسمعها تشدو في أذاني ثم محاولة أخرى لأرسمها أمام الشاشة الصغيرة، حيث الصوت والصورة تتفوقا على الرسم .

في 90 من عمره مازالت يده تقبض على أدوات الرسم الريشة، ومن قبلها القلم الذي يحدد معالم ما تذهب إليه ألوانه ، يرسم كما يأكل ويشرب ويدخن.

يقول البهجوري : أنا الرسام المشاغب الذي يرسمك كلما سمعك منذ أنا كنت رساما في مجلة صباح الخير وروز اليوسف ثم الأهرام اليومي والأهرام ويكلي، أنا الرسام الذي يرسم نفسه أحيانا ينام عندما تتكرر نغمتك وترددين جملتك وكلماتك التي تقتطفينها من كبار الشعراء مثل عمر الخيام وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وأحمد رامي والشناي.

ان تشهد البهجوري وهو يرسم أم كلثوم هي لحظة بالنسبة لي غير عادية وملهمة، خاصة أن لكلاهما مكانة في وجدان كل المصريين، ورحلتهما مع الفن مثال يحتذى به فمن قلب المحلية وصلوا إلى العالمية واصبحوا من ضمن اعلام الأمة المصرية.

يذكر ان فنان الكاريكاتير سمير عبد الغني أعلن عن انه يعد مع المصور حسن داود فيلماً بعنوان "يوم فى حياة بهجوري"، تكريماً لبلوغ الفنان التشكيلي جورج بهجورى سن التسعين، على أن يعرض فى ملتقى الأردن الدولى الثانى للكاريكاتير.

وطالب سمير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من محبي جورج بهجوري فى أرجاء الوطن العربي إرسال البورتريهات الكاريكاتورية التى رسمها لهم "بهجورى" لتوثيقها مع كلمه عن انطبا عهم عن فن جورج البهجورى فى الفيلم الذى يعده.