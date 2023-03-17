الثلاثاء.. «القومي للترجمة» يستضيف ندوة مسابقة القاهرة بعيون مبدعيها

يستضيف المركز القومى للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، يوم الثلاثاء المقبل، ندوة بعنوان "مسابقة القاهرة بعيون مبدعيها.. والد الشعراء فؤاد حداد" بمناسبة اليوم العالمي للشعر.

ويشارك فيها الفائزين فى المسابقة التى تاتي ضمن احتفالات وزارة الثقافة باختيار مدينة القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2022، حيث يلقى قصيدة "ماورد وجنة" مترجمة إلى اللغات الأجنبية من ديوان "من نور الخيال وصنع الأجيال فى تاريخ القاهرة" لفؤاد حداد.

وأعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، نتائج مسابقة القاهرة بعيون مبدعيها، وهي المسابقة التي تأتي ضمن احتفالات وزارة الثقافة باختيار مدينة القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2022.

أسماء الفائزين بمسابقة القاهرة في عيون مبدعيها

جاءت أسماء الفائزين كالتالي:

الدكتورة ندى حجازي مدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس، الدكتورة دعاء صلاح محمد مدرس بقسم اللغة الإسبانية وآدابها بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، الأستاذة يمينة ليلى موساوي حاصلة على الدكتوراه في علم اللغة الحديث -الجزائر، عمر عبد الوهاب سلامة مدرس مساعد بقسم اللغات السامية بكلية الألسن بجامعة عين شمس.

وتعد هذه المسابقة الأولى من نوعها وتهدف إلى اكتشاف مواهب شباب المترجمين في ترجمة الشعر إلى اللغات الأجنبية.

مسابقة لتشجيع الشباب على الترجمة

وأشارت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة، إلى أن المسابقة استهدفت تشجيع الشباب على خوض تجربة الترجمة في مجال الشعر من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى وإثراء هذا الحقل الترجمة.

يذكر أن المركز القومي للترجمة نعى منذ أيام المترجم الكبير الدكتور محمد عناني الذي وافته المنية بعد أن ترجم الكثير من الأعمال المهمة منه كتب لشكسبير وإدوار سعيد وغيرهم.