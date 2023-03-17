«كتف فى كتف».. برلمانيون: حضور الرئيس السيسى تكليل لجهود 50 ألف متطوع

قال النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة “كتف في كتف” التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوجيهات الرئيس السيسي، استهدفت الأسر الأكثر احتياجًا بأنحاء الجمهورية وفقا لقاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين.

وأكد “البدري” في تصريحات له أن مبادرة “كتف في كتف” جاءت نتاجًا لتوحيد جهود التحالف والحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى دورها الكبير في استهداف الفئات الأكثر احتياجاً بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المبادرة تأتي اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة لمساندة المواطن الاكثر احتياجا في المقام الأول، لدعمه في تجاوز الصعوبات التي يشهدها خاصة مع ارتفاع الاسعار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

ولفت النائب محمد صلاح البدري إلى أن هذا النوع من التوجيهات يؤكد دراية المجتمع الاهلي والمدني بحالة المواطن، مشيرا إلى أن هذا التوقيت تحديدا يحتاج فيه المواطن دعما لمواجهة ما خلفته الأزمات التي عصفت بالعالم على مدار السنوات الماضية من آثار تضخمية لم نشهدها من قبل.

إيلاريا حارص: احتفالية “كتف في كتف” تكليل لجهود متطوعيها

وقالت النائبة أيلاريا حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن انطلاق احتفالية مبادرة "كتف فى كتف" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالا بجهودهم ومشاركتهم خلال الأيام الماضية، بمثابة تكليل لجهود المتطوعين في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على 20 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وتابعت “حارص” أن هذه المبادرة جاءت متسقة مع توجيهات الرئيس السيسي لدعم المواطنين الاكثر احتياجا وتخفيف العبء عن كاهل البسطاء وتوافر السلع الأساسية للمواطن في ظل الآثار التضخمية التي خلفتها الحرب الروسية الاوكرانية، معقبة: كتف في كتف تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر".

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الماضية شهدت صدور العديد من القرارات من القيادة السياسية بهدف تأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، وكان أخرها تحسين الأجور والمعاشات وزيادة الفئات المالية لبرنامج تكافل وكرامة.

خالد بدوي : توقيت “كتف في كتف” بالغ الأهمية لمواجهة تداعيات الأزمات الراهنة

وأكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مبادرة كتف في كتف، والتي تنطلق فعالياتها، اليوم بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد المبادرة الأضخم بمجال الحماية الجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي.

وقال “بدوي” في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن “كتف في كتف” تأتي ضمن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تستهدف تقديم نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما يعكس مدى ترابط الشعب المصري، وقدرته على تعزيز مفهوم التكافل الإجتماعي بين أفراده.

وتابع عضو مجلس النواب أنه سيشارك في الاحتفالية 50 ألف متطوع في استاد القاهرة، لافتا إلى أنها تعمل على تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق مواد غذائية، إضافة إلى التخفيف من حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.