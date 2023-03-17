غدًا.. محاكمة أدمن «يوميات أنوش» بتهمة نشر مقاطع مخلة بالآداب

تنظر المحكمة الاقتصادية، غدا السبت، جلسات محاكمة صاحبة قناة “يوميات أنوش”، لقيامها بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن صاحبة قناة “يوميات أنوش” والتي تم ضبطها، وبحوزتها هاتفي محمول، تم فحصهم بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري.

وأضافت التحقيقات أن صاحبة فيديوهات يوميات أنوش، عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيًا، وجاري عرضها على النيابة العامة للتحقيق.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إثارة وإغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها؛ من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

وأكدت التحقيقات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيقات أجر مقابل ذلك.

وكانت معلومات أكدتها تحريات مباحث الآداب عن اتخاذ سيدة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترويج الأعمال المنافية للآداب ونشر مقاطع مخلة بالآداب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطها وهي تدير صفحة باسم يوميات أنوش وتم ضبط هاتفي محمول بفحصهما عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور ومبلغ مالي من الدولات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.