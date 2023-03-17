الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يصل استاد القاهرة لحضور احتفالية «كتف فى كتف»

جريدة الدستور

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى  استاد القاهرة الدولي لحضور احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "كتف في كتف".

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلى، الجمعة، احتفالية "كتف في كتف” في استاد القاهرة الدولى، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تشارك مؤسسة حياة كريمة، اليوم الجمعة، فى احتفالية "كتف في كتف"، التي ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيانا تنمويا يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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