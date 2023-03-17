يبحث الملايين عن موعد آذان المغرب أول يوم رمضان 2023 وذلك لمعرفة عدد ساعات الصيام اليومية خاصة عقب إعلان الهيئة العامة للمساحة المصرية عن إمساكية شهر رمضان المبارك 1444 وتوقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية وفقا لموقع كل محافظة الجغرافي.

موعد آذان المغرب أول يوم رمضان 2023

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية عن توقيت الصلوات الخمس في شهر رمضان المبارك في كافة محافظات الجمهورية والتي اعتمدتها وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان والإقامة الصلاة داخل المساجد المعتمدة وذلك لضبط صلاة التراويح خلال الشهر الكريم حيث يؤذن لصلاة المغرب خلال غرة شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:08 دقيقة مساءا.

فيما يؤذي لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:29 دقيقة صباحا وبذلك تكون ساعات الصيام خلال أول أيام الشهر الكريم قرابة 13 ساعة و 59 دقيقة ويتم خلال الشهر الكريم إقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد وفقا لتعليمات وزارة الأوقاف المصرية.



أدعية استقبال شهر رمضان المبارك 2023

يمكن استقبال شهر رمضان الكريم بالعديد من الأدعية المأثورة الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح وذلك لتدريب النفس البشرية على الطاعة والعبادة ولعل أبرزها الأدعية ما يلي:-

اللهم اجعلني من مقيمي الصلاة.. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات خلال شهرك الكريم.. اللهم أهله عليا بالخير واليمن والبركات.. اللهم إني أرجو مغفرتك وأمل في رحمتك .. اللهم توكلت عليك.

يارب ارحمني برحمتك الواسعة.. اللهم ارزقني قيام ليلة القدر وارحمني واغفر لي اللهم إني أطمع في مغفرتك.. اللهم تقبل منى ومن المسلمين صالح الأعمال وحسن الاعتماد على الله.. خلال شهرك الكريم.

اللهم خلال شهرك الكريم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حاجة لنا في الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا .. اللهم إنك تعلم ما فيه حالي وتعلم سؤالي .. اللهم ارزقني فرحة تحقيق ما اتمنى في كافة أموري خلال شهر رمضان.

اللهم أهله عليا وعلى عائلتي وعلى كل المسلمين بالخير واليمن والبركات.. اللهم نأمل أن يكون من المعتوقين من النار خلال أيام شهر رمضان المبارك.. اللهم اغفر لنا خطايانا وذنوبنا .



موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2023



موعد آذان المغرب أول يوم رمضان 2023 وموعد استطلاع هلال الشهر الكريم من أكثر الأمور التي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية عن أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من شهر شعبان 22 مارس 2023 هو يوم الاستطلاع الهلال لمعرفة غرة الشهر الكريم حيث يتم الاستطلاع من خلال كافة المرصد المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.