تزايد البحث حول موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023 في مصر والدول العربية، عبر محركات البحث المختلفة، حيث ينتظر المسلمون بداية شهر رمضان 2023، ويتساءلون عن موعد رمضان، وتستعرضها «الدستور» عبر السطور التالية.

تحدد دار الإفتاء متى رمضان 2023 ، مغرب الثلاثاء الموافق 21 مارس الجاري و 29 من شهر شعبان لعام 1444 هجريا، من خلال استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان 1444 هجريا، سيكون أول أيامه فلكياً يوم الخميس الموافق يوم 23 من مارس الجاري لعام 2023 م أي بعد أقل من 10 أيام من الآن.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023 في مصر والدول العربية

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن منهجها في رؤية الهلال، قائلة إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان و شوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

وأضافت أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م (يوم الرؤية)، وشهر رمضان هو الشهر التاسع فى السنة القمريّة، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فرض على كلّ مسلم.

هلال شهر رمضان في مصر

أعلن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بداية شهر رمضان 2023 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها بالاعتماد على موعد غروب القمر مقابل موعد غروب الشمس يوم رؤية هلال شهر رمضان والمقررة يوم الثلاثاء 21/3/2023، وتبين أن هلال شهر رمضان سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام 7:24 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الرؤية.

ويحين موعد غروب القمر وهو في طور الهلال القديم قبل غروب شمس بـ 10 دقائق في سماء مدينة القاهرة، وبالتالي سيكون الأربعاء 22 مارس 2023 هو المتمم لشهر شعبان الذي أتم عدته الثلاثون يوما، بينما الخميس 23 مارس 2023 هو موعد رمضان في مصر والسعودية والإمارات واليمن والأردن وأغلب الدول العربية والإسلامية الأخرى.

هلال شهر رمضان في المملكة العربية السعودية

ومن المقرر أن يتم تحري هلال شهر رمضان في المملكة العربية السعودية يوم 29 شعبان، وهو يوم الرؤية، حيث تعقد المحكمة العليا السعودية جلسة لتحري الهلال باستخدام أحدث الآليات والمراصد الفلكية، ووفقا للتوقعات الفلكية سيغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ 9 دقائق.

وبالتالي يتم إعلان اليوم التالي "الأربعاء 22 مارس" هو المتمم لشهر شعبان، والخميس 23 مارس هو موعد رمضان 2023 السعودية، مع العلم إنه يتوقع فلكيا أيضا أن تكون مدة شهر رمضان لهذا العام 29 يوما فقط فيبدأ الخميس 23/3/2023، وينتهي الخميس 20/4/2023، ليحين أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل.