الكرملين يكشف جدول زيارة الرئيس الصيني ولقائه بوتين الأسبوع المقبل

كشفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، عن تفاصيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الصيني شي جين بينغ الذى يزور موسكو فى الفترة من 20 إلى 22 مارس الحالي تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية " الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني سيجريان اجتماعا ومحادثات مباشرة بينهما في موسكو يوم 20 مارس خلال مأدبة عشاء غير رسمية، وفقا لوكالة نوفوستى .

وأضاف بيسكوف أنه فى يوم 21 مارس ستجرى محادثات رسمية بين الرئيسين، منوها بأنه سيتم إخطار الصحفيين بتفاصيل اللقاء المرتقب لاحقا.

الكرملين يعلن تفاصيل جديدة حول زيارة الرئيس الصينى إلى موسكو

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة الروسية عن تفاصيل جديدة حول زيارة الرئيس الصيني، شى جين بينج، المرتقبة إلى روسيا، في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح الكرملين أن الرئيسين سيناقشان تطوير شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي".

وأضاف الكرملين أنه من المقرر تبادل وجهات النظر بين الطرفين في سياق تعميق التعاون بين موسكو وبكين على الساحة الدولية.

وخلال الزيارة المقبلة للرئيس الصيني، سيتم توقيع عدد من الوثائق الثنائية المهمة.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن أن زيارة شي جين بينغ لموسكو في الفترة من 20 إلى 22 مارس.

وأضاف بيان الخارجية الصينية أن الزيارة ستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية وستعزز الثقة المتبادلة بين البلدين.

كما يعتزم الرئيس الصيني عقد لقاء عبر الإنترنت مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد زيارة محتملة لموسكو، على الأرجح.

ووفقًا لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلًا عن مصادر خاصة، فإن لقاء شي جين بينج مع نظيره الأوكراني سيكون الأول من نوعه منذ اندلاع العملية الروسية الأوكرانية.