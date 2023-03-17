من بينهم طفل.. 4 مصابين في حادث سير بقنا

أُصيب 4 أشخاص بينهم طفل، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي، مدخل قرية المراشدة، مركز الوقف، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية المراشدة في الوقف، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل.

وبعد الفحص تبين إصابة كلًا من: "عبدالصبور إسماعيل علي، يبلغ من العمر 27 عامًا، من كلاحين أبنود، وشعبان إبراهيم جادالرب، يبلغ من العمر 33 عامًا، وصباح حسان محمد، يبلغ من العمر 24 عامًا، وعبدالرحمن شعبان إبراهيم جادالرب، يبلغ من العمر 5 أعوام جميعهم من كلاحين أبنود.

وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.