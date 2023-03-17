الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أعلام «حياة كريمة» ترفرف في احتفالية «كتف في كتف» (صور)

كتف في كتف
كتف في كتف

حمل متطوعو «حياة كريمة» شعار المؤسسة في المدرجات المتخصصة لهم وسط حضور عدد كبير من الأطفال.

ولوح المواطنون بالأعلام على نغمات عدد من الأغاني الوطنية ضمن الاحتفالية الكبرى لمبادرة «كتف في كتف» باستاد القاهرة الدولي.

ويعد هذا الحدث الخيري الأكبر الذي ينظمه التحالف الوطني «كتف في كتف» احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 6 مليون كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على 20 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

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كتف فى كتف المبادرة الرئاسية العمل التنموي الاهلي العمل التنموي حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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