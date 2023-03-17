أعلام «حياة كريمة» ترفرف في احتفالية «كتف في كتف» (صور)

حمل متطوعو «حياة كريمة» شعار المؤسسة في المدرجات المتخصصة لهم وسط حضور عدد كبير من الأطفال.

ولوح المواطنون بالأعلام على نغمات عدد من الأغاني الوطنية ضمن الاحتفالية الكبرى لمبادرة «كتف في كتف» باستاد القاهرة الدولي.

ويعد هذا الحدث الخيري الأكبر الذي ينظمه التحالف الوطني «كتف في كتف» احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 6 مليون كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على 20 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

IMG-20230317-WA0051

IMG-20230317-WA0050

IMG-20230317-WA0055