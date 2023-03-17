نيفين القباج تعلن انطلاق معرض «ديارنا عربية» لمستلزمات رمضان

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض «ديارنا عربية» الذي ينظم لأول مرة بمصر بمشاركة 7 دول عربية، ويستمر حتى 20 أبريل المقبل بمول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والوزير مفوض بجامعة الدول العربية طارق النابلسي.

ويقام المعرض على مساحة 3000 متر مربع بمول العرب بمحافظة الجيزة، ويفتح أبوابه للجمهور والدخول مجانا من الساعة ١٠ صباحا حتي١٠ مساء، ويستمر المعرض بالعمل حتي الساعة 3 فجرا خلال أيام شهر رمضان الكريم، وسيتم الدخول للمعرض من بوابات مول العرب، كما أنه يركز علي العبايات العربية بنوعيها (حريمي – رجالي) والتي تتنوع بين الحداثة والتراث، وكذا إكسسوارات العبايات التي تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق، كما سيحتوي المعرض علي منتجات الخيامية والفوانيس وديكورات وزينة رمضان ومنتجات رمضان خاصة البلح، والتوابل والبخور والعطور والقهوة العربية والتي تحظي بذوق مميز وقبول عال لدي المجتمع المصري وهو ما تم لمسه خلال معرض “بيت العرب”.

وحرصت القباج والحضور على تفقد أروقة المعرض ولقاء العارضين والاستماع لشرح واف عن المعروضات التي يقدمونها في المعرض، كما استمعت لمطالب الزائرين للمعرض واستمعت لآرائهم بشأن ما يقدم في المعرض من معروضات، ثم تابعت العروض الفنية التي قدمتها وزارة الثقافة المشاركة في فعاليات المعرض في ظل التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتي التضامن الاجتماعي والثقافة، موجهة الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على مشاركة فرق الوزارة الاستعراضية في المعرض.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد المنتجين المشاركين في المعرض يبلغ 150 عارضا يمثلون 700 أسرة منتجة من العرب والمصريين و75% منهم من السيدات، حيث يشارك عارضون من دول «اليمن، ليبيا، فلسطين، السودان، تونس، والجزائر، والجالية السورية»، مشيرة إلى أهمية التبادل الثقافي والتراثي بين الدول العربية، وكذلك أهمية التوسع في تسويق المنتجات التراثية بين الدول العربية، مضيفة أن هناك مشاركة كذلك من جانب عدد من شباب رواد الأعمال ومصممي الأزياء المصرية التراثية بلمسة عصرية، كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والترفيهية علي هامش المعرض، مشيرة إلى ما تمثله المعروضات التراثية من قوة ناعمة لمصر، بجانب أن مشاركة العارضين بمنتجاتهم المختلفة تكسبهم المزيد من الخبرة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

