ضبط نصف طن رنجة مجهولة المصدر بأحد المحال التجارية فى كفرالشيخ

تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، بالتعاون مع إدارة تموين سيدي سالم، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، بضرورة استمرار الحملات على الأسواق للرقابة على المذبوحات والأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين- من ضبط كميات من الرنجة دون بيانات إنتاج أو صلاحية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وردت معلومات بوجود كمية من الرنجة بأحد المحال بسيدي سالم دون بيانات إنتاج أو صلاحية، فشكل الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، حملة أسفرت عن ضبط 500 كجم رنجة دون بيانات إنتاج أوصلاحية، وتم تحرير محضر رقم 6278 لسنة 2023 جنح مركز سيدي سالم بالمخالفات، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وفي سياق متصل، تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق، وضبط الأسعار، وتوافر السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية، وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وتمكنت الحملات من تحرير 4 محاضر متنوعة، عبارة عن إعلان أسعار وشهادة صحية و2 نظافة بنطاق المدينة.