الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«أبناء سيناء» تشارك في «كتف في كتف» بتوزيع 70 ألف كرتونة مواد غذائية

كتف في كتف
كتف في كتف

تشارك مجموعة أبناء سيناء في مبادرة "كتف في كتف"، التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في كافة محافظات الجمهورية، بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني ومجموعة أبناء سيناء، لتوزيع 70 ألف كرتونه للأسر الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.

تأتي مبادرة "كتف في كتف" كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية، تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي، ومن أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.  

جديرًا بالذكر أن مبادرة "كتف في كتف" تأتي نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ "كتف في كتف".

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كتف فى كتف إنطلاق مبادرة “كتف في كتف” الاتحاد الوطني امبادرة الرئاسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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