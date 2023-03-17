حدث ليلًا| مصرع طفل صعقًا بالكهرباء وكشف لغز «جثة الفندق المهجور» بالجيزة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث المتنوعة، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا".

مصرع سيدة صدمتها سيارة نقل وتلميذ دهسه قطار فى المنيا

لقيت سيدة مصرعها صدمتها سيارة نقل أثناء عبورها الطريق بقرية شارونة التابعة لمركز مغاغة في شمال محافظة المنيا، فيما لقي تلميذ مصرعه دهسه القطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد أمام قرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام سيارة نقل بدون لوحات معدنية، بسيدة تدعي نوال إبراهيم خليل، 55 عاما، أثناء عبورها الطريق بقرية شارونة بشرق النيل في مركز مغاغة، ونتج عن ذلك مصرعها وتم نقل جثتها إلي مشرحة المستشفى المركزي وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة وسائقها ويدعي عرفه طلعت، تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء اللعب بأحد المولات التجارية بالتجمع الخامس

شهد احد المولات التجارية بمنطقة التجمع الخامس، وفاة طفل صعقا بالكهرباء أثناء لهوه بأحد الألعاب.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد المولات بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وفاة طفل يدعى "باسل م" ، بالصف السادس الابتدائي، إثر تعرضه لصعق كهربائي خلال لهوه بإحدى الألعاب الخاصة بالأطفال، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إصابة شخص فى حريق نشب داخل شقة سكنية بأرض اللواء

تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء في العجوزة، مما أسفر عن إصابة شخص بحروق وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى

شهد طريق “القاهرة ـ أسيوط” الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، حادث انقلاب سيارة ملاكي إثر انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابت تنوعت بين جروح وكدمات متفرقة الجسم، وجري نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الدولى.

فريق بحث رفيع المستوى لكشف لغز «جثة الفندق المهجور» بالجيزة

شكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فريق بحث مكبر ضم ضباط مباحث قسمي الطالبية والهرم لسرعة كشف غموض العثور على جثة بفندق مهجور في الهرم ومعرفة كونه جنائيا من عدمه.

وكلف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة عمل التحريات حول العثور على جثة داخل فندق بالهرم وتسبب الحادث في حالة هلع وذعر بين المواطنين.