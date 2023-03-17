«الزراعة في أسبوع»..دعم الأسمدة المقدمة للفلاح بـ75 مليار جنيه خلال 3 سنوات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الحصاد الأسبوعي في نسخته 134 لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وسلط الحصاد الضوء، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة بالسويس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيضا خلال هذا الأسبوع وفدا إيطاليا رفيع المستوى، برئاسة أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، لتطوير علاقات الصداقة الراسخة بين مصر وإيطاليا ودفعها للأمام.

- دعم الأسمدة المقدمة للفلاح بأكثر من 75 مليار جنيه خلال 3 سنوات

كما ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية، أوضح خلالها جهود الدولة في دعم الأسمدة المقدمة للفلاح والتي بلغت تكلفتها أكثر من 75 مليار جنيه خلال السنوات الثلاثة الماضية.

والتقى وزير الزراعة السفير الهندي بالقاهرة أجيت جوبتيه، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الزراعي بين مصر والهند، كما التقى مع المهندس عمر على صالح وزير الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية بجمهورية السودان، حيث بحثا معا التعاون المشترك في المجال الزراعي وفرص الاستثمار الزراعي الواعدة بالولاية.

- عقد المؤتمر الدولي حول استدامة إنتاجية المحاصيل الحقلية في ظل التحديات المناخية

وألقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمشرف على الاتحاد العام للتعاونيات كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الجمعية العمومية ورؤساء الاتحادات التعاونية المركزية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والجمعية العمومية للاتحاد العام للتعاونيات، كما شارك في المؤتمر الدولي الذي نظمه معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية حول استدامة إنتاجية المحاصيل الحقلية في ظل التحديات المناخية وأزمة الغذاء العالمية بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية رئيس المؤتمر، والدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية مقرر المؤتمر ومشاركة مديري المعاهد والمعامل البحثية واساتذة المركز المركز والباحثين فيه وبعض الخبراء الاجانب والمحليين.

- الإفراج عن 166 ألف طن من الذرة وفول الصويا بـ81 مليون دولار

وأعلن وزير الزراعة، أنه خلال الفترة من 3 حتى 9 مارس 2023 تم الإفراج عن 166 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 81 مليون دولار، كما أكدت الوزارة، أنه لا صحة لطرح الحكومة لمنتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعي بالأسواق تحت مسمى "البيض البودرة"، موضحة أن "البيض البودرة" المشار إليه متواجد بالأسواق منذ سنوات، وهو منتج مصنع له استخدامات في صناعات معينة ومحددة كصناعة المعجنات والحلويات نظرا لطول مدة صلاحيته.

وفي سياق متصل، تم رفع كفاءة موقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي لتكون معرضا دائما، بالتعاون مع القطاع الخاص يتم من خلاله عرض المنتجات والابتكارات والتكنولوجيات وكذلك معرض دائم للزهور ومستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية بمشاركة 62 عارضا.

- ضم أستاذ بمعهد تابع للوزارة ضمن مجلس إدارة المجلة الأوروبية لأمراض النبات

ووافق مجلس تحرير المجلة الأوروبية لأمراض النبات والتي تنشر بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لأمراض النبات على ضم الدكتور يوسف خميس الأستاذ بمعهد بحوث أمراض النباتات ضمن مجلس إدارة المجلة وبذلك تنضم مصر إلى العديد من الدول الأخرى التي تشارك في مجلس تحرير المجلة.

وتفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، محطة بحوث رأس سدر حيث تم استعراض الأنشطه الخاصة بالحملة القومية للنهوض بالابل ومشاهدة الحلب الآلي للإبل، كما تابع مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة زراعات أصناف القمح تحت ظروف الغجهادات البيئية برأس سدر بجنوب سيناء.

واختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، فعاليات البرنامج التدريبي "طرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبي في العينات الغذائية والبيئية، كذلك تم بدء برنامج تدريبي لشباب الباحثين والمحللين حول المواصفات الدولية والمنظمات والهيئات المسئولة عن وضع المواصفات الدولية لتسهيل حركة التجارة البينية في الغذاء وذلك لرفع كفاءة الباحثين بأقسام المعمل المختلفة.

كما شارك المعمل في الدورة التدريبية" المرأة تقود للتنفيذيات "ضمن المنح المقدمة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، فيما بلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء 6500 شهادة.

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