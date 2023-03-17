«المرأة المصرية.. أصل الحكاية».. في ملتقى الهناجر الثقافي الأربعاء المقبل

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي بعنوان "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

يتحدث فى الملتقى، الأستاذة الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، السفيرة سناء عطا الله سفيرة مصر برومانيا سابقا، الأستاذة الدكتورة أماني فاخر عميدة كلية التجارة جامعة حلوان، الأستاذة الدكتورة وهاد سمير أستاذة تصميم الملابس والحلي بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، الكاتبة الصحفية مروة الطوبجي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، الدكتورة صفاء مختار الباحثة والكاتبة وعضو دائم بالاتحاد العربي للتنمية المستدامة.

و "ملتقى المرأة المصرية.. أصل الحكاية" من إعداد وتقديم الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتضمن برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة ثنائي العود "دينا وغسان" الموسيقية .