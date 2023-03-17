إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق وادى النطرون

أصيب اليوم الجمعة 6 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل، وذلك في الكيلو 43 على طريق وادي النطرون - مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وقال مصدر طبي بـ"صحة مطروح"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس وتم على الدفع بـ 8 سيارات إسعاف لمكان الحادث.

وأوضح أنه عقب وصول سيارات الإسعاف لمكان الحادث تبين إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي حيث أجرى الطاقم الطبي الفحوصات اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.