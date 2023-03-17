الفرق المتأهلة لربع نهائى الدورى الأوروبى 2022-2023

حسمت 8 فرق تأهلها إلى الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي موسم 2022-2023، مساء الخميس.

وفجّر سبورتنج لشبونة البرتغالي كبرى مفاجآت الدوري الأوروبي من خلال إقصاء أرسنال بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتأهل يوفنتوس على حساب فرايبورج الألماني بعد فوزه بهدفين دون رد، كما حجز مانشستر يونايتد مقعد التأهل بعد إقصائه لـ ريال بيتيس بالفوز بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

وسحق فينورد الهولندي نظيره شاختار دونيستك الأوكراني بسبعة أهداف مقابل هدف، كما تأهل فريق إشبيلية بفضل الفوز ذهابًا على فناربخشة (2-0) رغم خسارته إيابًا بهدف نظيف.

وتغلب باير ليفركوزن على فرينكفاروزي المجري بهدفين دون مقابل وتأهل بمجموع المواجهتين (3-0)، كما نجح سانت جيلواز في إقصاء يونيون برلين بفوز بثلاثية دون رد بعد تعادل الفريقين إيجابيًا في الذهاب بثلاثة أهداف لمثلهم.

وتأهل روما على حساب ريال سوسيداد، وقد تعادل الفريقان سلبيًا في الإياب، وكان الفريق الإيطالي تغلب على نظيره الإسباني في الذهاب بهدفين نظيفين.

وجاءت الفرق المتأهلة لربع نهائي الدوري الأوروبي على النحو الأتي:

يوفنتوس الإيطالي

مانشستر يونايتد الإنجليزي

إشبيلية الإسباني

فينورد الهولندي

باير ليفركوزن الألماني

سانت جيلواز البلجيكي

روما الإيطالي

سبورتنج لشبونة البرتغالي