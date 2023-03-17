سبورتنج لشبونة يفجر مفاجأة مدوية ويُقصى أرسنال من الدورى الأوروبى

فجّر سبورتنج لشبونة مفاجأة من العيار الثقيل بعد إقصاء أرسنال من ثمن نهائي الدوري الأوروبي عقب الفوز عليه بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة بالتعادل الإيجابي 1-1 في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

افتتح جرانيت تشاكا التسجيل في الدقيقة 19 لصالح أرسنال، قبل أن يدرك بيدرو جونزاليس التعادل لصالح لشبونة في الدقيقة 62.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.



أحداث الشوط الأول

في الدقيقة 15 تهديد أول من فريق آرسنال بعد تصويبة قوية من نيسلسون مهاجم الجانرز لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وجاء هدف أرسنال في الدقيقة 19 بعد انطلاقة رائعة من مارتينلي ليسدد كرة من يسار منطقة الجزاء لصالح آرسنال ليتصدى لها حارس المرمى وترتد إلى جرانيت شاكا الذي سدد الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة 25 بطاقة صفراء على فييرا لاعب آرسنال بعد تدخل على لاعب سبورتينج لشبونة.

محاولة من خيسوس مهاجم آرسنال لمراوغة مدافع ريال بييتس لكن تعامل الدفاع بشكل رائع.

في الدقيقة 38 تصويبة من أوديجارد من يسار منطقة الجزاء لصالح آرسنال لكنها ارتطمت بالدفاع، لكن حكم المباراة عاد واحتسب تسلل على تشاكا.

أحداث الشوط الثاني

سبورتنج لشبونة استهل الشوط الثاني بقوة بحثا عن تسجيل هدف التعادل أمام أرسنال.

وشهدت الدقيقة 51 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق سبورتنج لشبونة عن طريق إيزيبيو من الطرف الأيمن لكن أبعدها حارس مرمى آرسنال بصعوبة.

في الدقيقة 58 تصويبة من باولينيو لاعب فريق سبورتنج لشبونة من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 62 جاء هدف التعادل لصالح لشبونة بعد كرة قطعت من جورجينيو لاعب آرسنال لتصل إلى بيدرو جونزاليس الذي لاحظ تقدم حارس المرمى وسدد كرة رائعة من وسط الملعب لتسكن الشباك.

واستمرت صحوة لشبونة، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق سبورتنج لشبونة من ركلة ركنية من الطرف الأيسر على رأس باولينيو الذي سدد كرة رائعة تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

في الدقيقة 72، ماركوس إدواردس نجم سبورتنج لشبونة أهدر انفراد تام بعد هجوم مرتد رائع للفريق البرتغالي ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

في الدقيقة 78 ماركوس إدواردس نجم سبورتنج لشبونة أرسل كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء أمسكها حارس مرمى آرسنال بنجاح.



الوقت الإضافي

الوقت الإضافي شهد محاولات من جانب أرسنال لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي ويتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.