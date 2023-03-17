مصرع سيدة صدمتها سيارة نقل وتلميذ دهسه قطار فى المنيا

لقيت سيدة مصرعها صدمتها سيارة نقل أثناء عبورها الطريق بقرية شارونة التابعة لمركز مغاغة في شمال محافظة المنيا، فيما لقي تلميذ مصرعه دهسه القطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد أمام قرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام سيارة نقل بدون لوحات معدنية، بسيدة تدعي نوال إبراهيم خليل، 55 عاما، أثناء عبورها الطريق بقرية شارونة بشرق النيل في مركز مغاغة، ونتج عن ذلك مصرعها وتم نقل جثتها إلي مشرحة المستشفى المركزي وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة وسائقها ويدعي عرفه طلعت، تحت تصرف النيابة العامة.



كما تلقت الأجهزة الأمنية إشارة من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص باصطدام قطار بالطفل ريمون عماد 10 سنوات، تلميذ أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد أمام قرية أتليدم بمركز أبوقرقاص، ونتج عن ذلك مصرعه في الحال، وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.