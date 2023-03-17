الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد عبدالرحمن لـ«متسابقة الدوم» روان على: الفضائيات المصرية ستتكالب عليك

روان علي
روان علي

قدمت روان علي، متسابقة فئة التقديم التلفزيوني ببرنامج "الدوم"، حوارًا مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك ضمن الحلقة النهائية للبرنامج.

تعليق اللجنة

وعلق الدكتور محمد سعيد محفوظ، عضو لجنة التحكيم على أدائها قائلًا: "عندك طلة تحيها الكاميرا، واحترافية، والمشاهد يحب أن يراكي على الشاشة".

وقالت الإعلامية ريهام السهلي، عضو لجنة التحكيم: "روان من مميزاتك إن عندك قبول على الشاشة وكاريزما وحضور ووجه محبب خاصة لما تكوني بنوته صغيرة ولديك لغة". 

بينما علق الإعلامي محمد عبدالرحمن، على أدائها بقوله: "انبسطت بالأداء ووجهك إضافة للفضائيات المصرية التي ستتكالب عليكي". 

برنامج الدوم

من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح. 

النسخة الثانية من البرنامج تشهد توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

محمد عبدالرحمن الدكتور أشرف صبحي الدوم لجنة التحكيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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