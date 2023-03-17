محمد عبدالرحمن لـ«متسابقة الدوم» روان على: الفضائيات المصرية ستتكالب عليك

قدمت روان علي، متسابقة فئة التقديم التلفزيوني ببرنامج "الدوم"، حوارًا مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك ضمن الحلقة النهائية للبرنامج.

تعليق اللجنة

وعلق الدكتور محمد سعيد محفوظ، عضو لجنة التحكيم على أدائها قائلًا: "عندك طلة تحيها الكاميرا، واحترافية، والمشاهد يحب أن يراكي على الشاشة".

وقالت الإعلامية ريهام السهلي، عضو لجنة التحكيم: "روان من مميزاتك إن عندك قبول على الشاشة وكاريزما وحضور ووجه محبب خاصة لما تكوني بنوته صغيرة ولديك لغة".

بينما علق الإعلامي محمد عبدالرحمن، على أدائها بقوله: "انبسطت بالأداء ووجهك إضافة للفضائيات المصرية التي ستتكالب عليكي".

برنامج الدوم

من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

النسخة الثانية من البرنامج تشهد توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.