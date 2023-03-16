الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ياسر جلال: مسلسل «علاقة مشروعة» تجربة جديدة والبناء الدرامى كله مفاجآت

ياسر جلال
ياسر جلال

أكد الفنان ياسر جلال أن مسلسل علاقة مشروعة تجربة جديدة عليها تمام والبناء الدرامي للمسلسل مبني كله على المفاجآت، قائلا: "مش عارفين نعمل برومو للمسلسل بسبب كثرة المفاجآت والعمل ده هيبقى مفاجأة ومشوق جدًا من بدايته لنهايته".

وأضاف ياسر جلال، خلال حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، على قناة dmc، أن المتابع حالة متابعته للحلقة القوى من مسلسل علاقة مشروعة لن يترك المسلسل حتى نهايته في الحلقة الخامسة عشر، مؤكدا أن المفاجأة في المسلسل يبدأ من أول حلقة ومبني عليها جميع الحلقات.

وتابع: "مسلسل علاقة مشروعة اجتماعي ومشوق، والمؤلف والمخرج مبدعين في تقديم العمل، والمخرج مؤدب ويفهم في أداء الممثل وتوجيهاته وحركة الكاميرا له غريبة وجديدة عليا ويفهم في أداء الدراما".

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