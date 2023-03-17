السجن المؤبد لحارس عقار قتل ربة منزل بـ«مرزبة» فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد النبي عبد المطلب رئيس المحكمة، بالسجن المؤبد على المتهم "ع.ال.ال" حارس عقار مما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية, وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة, لاتهامه بقتل المجني عليها "ا.م.ح" ربة منزل بآلة ثقيلة "مرزبة " أثناء تواجدها بحجرته لكونها على علاقة معه.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع علي، والمستشار أشرف سامي سعد، والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن.

تعود أحداث القضية المقيدة, برقم 14149 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول ببلاغ بتغيب المجني عليها، مقيمة بالجمرك، والعثور على جثتها داخل غرفة بأحد العقارات دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط فريق البحث الجنائي من قسم شرطة الجمرك، وقسم شرطة الرمل أول، أن بلاغا تلقاه قسم شرطة الجمرك، بتغيب المجني عليها "ا.م.ح" ربة منزل، عن منزلها، وتحرر محضر بذلك، وعقب فحص كاميرات المراقبة المحيطة بخط سيرها، تبين اختفاؤها لدى خالتها بمنطقة سيدي جابر، وبسؤالها أقرت أن المجني عليها علي علاقة بالمتهم "ع.ال.ال" حارس عقار بدائرة قسم شرطة الرمل أول، وتبين من تحريات ضباط قسم شرطة الرمل أول، توصلت إلى قيام المجني عليها على علاقة بالمتهم غير شرعية، وعلى إثر قيام المجني عليها بابتزاز المتهم ماديا مقابل استمرار تلك العلاقة، حدثت بينهما خلافات، وخوفا من افتضاح أمر المتهم أهداه تفكيره الأثيم إلى قتلها والتخلص منها وانتهز فرصة تواجدها داخل غرفته فالتقط أداة حادة مرزبة، كانت بجوار السرير وانهال عليها ضربا أسفل رقبتها حتى تيقن من موتها، ثم قام بإخفاء جثتها ودفنها داخل حفرة بالغرفة الملحقة بغرفة معيشته، واستولى على هاتفها المحمول، وفر هاربا إلى محافظة البحيرة، وبتكثيف فريق البحث عن كشف الواقعة، تم ضبطه، وأقر بارتكاب الواقعة، وبيع الهاتف إلى شخص حسن النية، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.