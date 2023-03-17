الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023 لمواليد الأبراج الهوائية

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023، لمواليد الأبراج الهوائية.

 

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: لا تتسرع لتحقق الأهداف التي تسعى إليها، فالتسرّع يسبب المتاعب غير المتوقعة . 

عاطفياً: خفّف من حدة قساوتك في تعاطيك مع الشريك، لأن ذلك قد يولد نفوراً بينكما.

صحياً: حاول أن تضبط شهيتك، وإذا عجزت عن ذلك فراجع أخصائي التغذية.

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حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: يسود محيط عملك بعض الهدوء وتؤجل قراراتك إلى ما بعد الانتهاء من بعض الأمور البسيطة .

عاطفياً: تبرز بعض القضايا العائلية والاهتمامات بأحد الأولاد أو أحد أفراد الأسرة، وقد تضطر إلى الاهتمام بالشريك أكثر من الماضي .

صحياً: اعمد إلى الراحة الجسدية وإلى تخفيف الضغوط عنك قدر الإمكان .

 

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: لا تظهر تذمّرك من سعي بعضهم للضغط عليك، فأنت قادر على تخطي الازمات . 

عاطفياً: تعامل مع الشريك بقلب مفتوح وضمير مرتاح، فهو متفهم أكثر مما تتوقع، لكنّه ليس سهلاً.

صحيا: قرار المحافظة على الصحة بين يديك وحدك، فكر فيها جيداً.

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صفات مواليد الأبراج الهوائية

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبون للتواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

 

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

 

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.

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