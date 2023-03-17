أسعار الدواجن و البيض اليوم الجمعة 17-3-2023

تراجعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 2 جنيهات في الكيلو للفراخ البيضاء، حيث سجلت في بورصة الدواجن 71 جنيه ، بينما تصل إلى المستهلك بـ 90 جنيه ، وقد ترتفع عدة جنيهات أخرى حسب المنطقة التي تباع فيها .

كما سجلت أسعار البيض تراجع طفيف لتتراجع سعر كرتونة البيض الأبيض إلى إلى 95 جنيه في المزرعة ، وسط توقعات بتراجع أسعار الدواجن في رمضان مع الافراجات الجمركية الجديدة للأعلاف والتي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار الدواجن ، وتعرض الدستور في التقرير التالي

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الدواجن البيضاء : 71 جنيه

أسعار الدواجن الساسو : 104 جنيه

الدواجن أمهات بيضاء: 70 جنيه

فراخ أحمر بياض ارضي 70 جنيه

دواجن أحمر بياض سلك 65 جنيه

ويبلغ إنتاج مصر من الفراخ حسب بيانات شعبة الدواجن سابقا نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

أسعار الكتاكيت والبط

كتكوت أبيض 28 جنيه

كتكوت ساسو 14 جنيه

كتكوت ساسو بيور 15 جنيه

كتكوت بلدي 7.50 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 26 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 18 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيه

بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيه

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 42 جنيه

لحم بط بلدي كيلو 100 جنيه

لحم بط مولار كيلو 85 جنيه

لحم بط فرنساوي كيلو 75 جنيه

لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه

سعر كرتونة البيض

سعر كرتونة بيض أبيض تراجع إلى 95 جنيه في المزرعة .

سعر كرتونة بيض أحمر 97.75 جنيه في المزرعة .

سعر كرتونة بيض بلدي 105 جنيه في المزرعة .