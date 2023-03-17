أسعار الدواجن و البيض اليوم الجمعة 17-3-2023
تراجعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 2 جنيهات في الكيلو للفراخ البيضاء، حيث سجلت في بورصة الدواجن 71 جنيه ، بينما تصل إلى المستهلك بـ 90 جنيه ، وقد ترتفع عدة جنيهات أخرى حسب المنطقة التي تباع فيها .
كما سجلت أسعار البيض تراجع طفيف لتتراجع سعر كرتونة البيض الأبيض إلى إلى 95 جنيه في المزرعة ، وسط توقعات بتراجع أسعار الدواجن في رمضان مع الافراجات الجمركية الجديدة للأعلاف والتي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار الدواجن ، وتعرض الدستور في التقرير التالي
أسعار الفراخ اليوم
- أسعار الدواجن البيضاء : 71 جنيه
- أسعار الدواجن الساسو : 104 جنيه
- الدواجن أمهات بيضاء: 70 جنيه
- فراخ أحمر بياض ارضي 70 جنيه
- دواجن أحمر بياض سلك 65 جنيه
ويبلغ إنتاج مصر من الفراخ حسب بيانات شعبة الدواجن سابقا نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.
أسعار الكتاكيت والبط
- كتكوت أبيض 28 جنيه
- كتكوت ساسو 14 جنيه
- كتكوت ساسو بيور 15 جنيه
- كتكوت بلدي 7.50 جنيه
- بط مسكوفي عمر يوم 26 جنيه
- بط فرنساوي عمر يوم 18 جنيه
- بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيه
- بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيه
- بط مولار مستورد عمر 15 يوم 42 جنيه
- لحم بط بلدي كيلو 100 جنيه
- لحم بط مولار كيلو 85 جنيه
- لحم بط فرنساوي كيلو 75 جنيه
- لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه
سعر كرتونة البيض
- سعر كرتونة بيض أبيض تراجع إلى 95 جنيه في المزرعة .
- سعر كرتونة بيض أحمر 97.75 جنيه في المزرعة .
- سعر كرتونة بيض بلدي 105 جنيه في المزرعة .