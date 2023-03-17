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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن و البيض اليوم الجمعة 17-3-2023

الدواجن و البيض
الدواجن و البيض

تراجعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 2 جنيهات في الكيلو للفراخ البيضاء، حيث سجلت في بورصة الدواجن 71 جنيه ، بينما تصل إلى المستهلك بـ 90 جنيه ،  وقد ترتفع عدة جنيهات أخرى حسب المنطقة التي تباع فيها .

 

كما سجلت أسعار البيض تراجع طفيف لتتراجع سعر كرتونة البيض الأبيض إلى إلى 95 جنيه في المزرعة ، وسط توقعات بتراجع أسعار الدواجن في رمضان مع الافراجات الجمركية الجديدة للأعلاف والتي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار الدواجن ، وتعرض الدستور في التقرير التالي 

 

أسعار الفراخ اليوم 

  • أسعار الدواجن البيضاء : 71 جنيه
  • أسعار الدواجن الساسو : 104 جنيه
  • الدواجن أمهات بيضاء: 70 جنيه
  • فراخ أحمر بياض ارضي     70 جنيه
  • دواجن أحمر بياض سلك      65 جنيه

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ويبلغ إنتاج مصر من الفراخ حسب بيانات شعبة الدواجن سابقا نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%. 

 

أسعار الكتاكيت والبط 

  • كتكوت أبيض 28 جنيه
  • كتكوت ساسو  14 جنيه
  • كتكوت ساسو بيور    15 جنيه
  • كتكوت بلدي   7.50 جنيه
  • بط مسكوفي   عمر يوم       26 جنيه
  • بط فرنساوي  عمر يوم       18 جنيه
  • بط فرنساوي بيور     عمر يوم       25 جنيه
  • بط مولار مستورد     عمر يوم       30 جنيه
  • بط مولار مستورد     عمر 15 يوم  42 جنيه
  • لحم بط بلدي   كيلو    100 جنيه
  • لحم بط مولار كيلو    85 جنيه
  • لحم بط فرنساوي      كيلو    75 جنيه
  • لحم بط مسكوفي       كيلو    100 جنيه

 

سعر كرتونة البيض 

  • سعر كرتونة بيض أبيض تراجع إلى   95 جنيه في المزرعة .
  • سعر كرتونة بيض أحمر    97.75 جنيه  في المزرعة .
  • سعر كرتونة بيض بلدي    105 جنيه في المزرعة .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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