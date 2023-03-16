برلمانية لـ«صالون التنسيقية»: لم تعد المرأة تواجه معوقات ملموسة فى سوق العمل

قالت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريص على تكريم أسر الشهداء ودعم أبنائهم، فهو يعتبر شهداء الوطن أبنائه، وينظر إلى أسرهم بعين الأب.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "نون النسوة.. المرأة المصرية كلمة سر الجمهورية الجديدة"، وذلك بمناسبة يوم المرأة المصرية وفي إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني.

وأكدت الألفى أن الرئيس يكرم أبناء الشهداء في المبادرات والفعاليات المختلفة، وحرص على حقوقهم من خلال التشريعات والقوانين المختلفة.

إيمان الألفي: المرأة لا تواجه معوقات ملموسة في سوق العمل

وأضافت أن الرئيس السيسي يدعم المرأة وتمكينها، موضحة أنه لا يوجد معوقات ملموسة أمام المرأة في سوق العمل.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، الكاتبة ضحى عاصي عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، والنائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة سامية خضر صالح، أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، وأمنية جاد الله، مدرس القانون التجاري بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.