الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية لـ«صالون التنسيقية»: لم تعد المرأة تواجه معوقات ملموسة فى سوق العمل

النائبة إيمان الألفي
النائبة إيمان الألفي

قالت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريص على تكريم أسر الشهداء ودعم أبنائهم، فهو يعتبر شهداء الوطن أبنائه، وينظر إلى أسرهم بعين الأب.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "نون النسوة.. المرأة المصرية كلمة سر الجمهورية الجديدة"، وذلك بمناسبة يوم المرأة المصرية وفي إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني.

وأكدت الألفى أن الرئيس يكرم أبناء الشهداء في المبادرات والفعاليات المختلفة، وحرص على حقوقهم من خلال التشريعات والقوانين المختلفة.

إيمان الألفي: المرأة لا تواجه معوقات ملموسة في سوق العمل

وأضافت أن الرئيس السيسي يدعم المرأة وتمكينها، موضحة أنه لا يوجد معوقات ملموسة أمام المرأة في سوق العمل.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، الكاتبة ضحى عاصي عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، والنائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة سامية خضر صالح، أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، وأمنية جاد الله، مدرس القانون التجاري بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.

النائبة إيمان الألفي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين السيسي رئيس الجمهورية شهداء الوطن المستقبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب «تروسيكل» بالصف

تجديد حبس متهم بالاتجار في العملة 15 يومًا

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء أثناء اللعب بأحد المولات التجارية بالتجمع الخامس

حبس عاطل بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش بمنشأة القناطر

المؤبد لكهربائى بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بعين شمس

مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة «الكتابة التاريخية للجمهور العام»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»