الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران فى رسالة للعاملين بمناسبة رمضان: مصرون على المُضى قدما

وزير الطيران
وزير الطيران

وجه الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، رسالة خاصة للعاملين بقطاع الطيران المدني، بمناسبة قرب حلول  شهر رمضان المعظم، شهر الرحمة والمغفرة.

وقال وزير الطيران: “أتوجه بالشكر والتقدير لجميع العاملين في قطاع الطيران المدني على ما يبذلونه من عمل دؤوب وجهودً مخلصة وتفانٍ حقيقي، كلٍ في موقعه، إنني بحق فخور بكم كثروة حقيقية وركيزه للبناء داخل القطاع، فرغم كل التحديات التي أثرث سلباً على صناعة النقل الجوى العالمي، إلا أن قطاع الطيران المدني المصري بفضل أبنائه استطاع ليس فقط الصمود ومواصلة مشروعات التطوير والتحديث بل وإقامة مشروعات جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات تسهم في تشجيع الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر”.

 

وأضاف: "يشرفني هنا.. أن أشير إلى ما حققناه سويًا من نجاحات وخطوات مؤثرة لتطوير مختلف أنشطة الطيران المدني، والتي تضافرت فيه جهود جميع العاملين وتعاونهم وتفانيهم فى العمل وحرصهم الدائم على تحقيق الهدف الأسمي وهو  تقديم أفضل جودة من الخدمات لإرضاء جميع العملاء ".

وتابع: “هذه الأيام المباركة، يملؤني التفاؤل أن القادم أفضل بإذن الله، بتعاونكم وبالعمل بروح الفريق، وأننا مصرون على المُضي قدماً لنجعل من تحقيق خططنا واستراتجيتنا الطموحة هدف أسمي قابل للتحقيق وليس حلما، وأن نكون جميعا علي قلب رجل واحد ونحن نواصل الليل بالنهار لإنجاز المشروعات التنموية من أجل النهوض بهذا المرفق الحيوي الهام، وبلا شك فإن مردود ذلك سيعود عليكم جميعا بالخير الذى تتمنونه من كل النواحى”.

 

واختتم: "لذا أحثكم جميعًا أبنائي وزملائي لبذل المزيد والمزيد من الجهد والعطاء واضعين نصب أعينكم غاية مثلي هي تقدم ورفعة شأن منظومة الطيران المدني واستمرار تقدمها حتى تصبح فى المكانة الرائدة التى تستحقها مصر بلادنا بين العالم كله".

أسرة الطيران المدنى الطيران المدني أنشطة الطيران المدني الحركة الجوية صناعة النقل الجوى

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