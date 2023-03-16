تحدث رئيس الوزراء عنها.. العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين في أرقام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تفقد عددا كبيرا من المشروعات خلال زيارته لمحافظة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن هناك 7 شركات صينية أبدت اهتمام شديد للاستثمار فى مصر باستثمارات 5 مليارات دولار.

وفي السطور التالية ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين.

في 11 مارس العام الجاري، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.7 مليار دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8%.

تبلغ قيمة الواردات المصرية من الصين بلغت 13.2 مليار دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من 2022 مقابل 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.6%.

ارتفع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين ووصل إلى 14.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6%.

وفقاً للهيئة العامة للاستعلامات فإن أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 فقد جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها فى المركز الأول بقيمة 1.3 مليار دولار ثم القطن بقيمة 104.3 مليون دولار ثم الفواكه بقيمة 76.8 مليون دولار ثم الأغذية المحضرة للحيوانات بقيمة 62.3 مليون دولار ثم الألياف النسيجية بقيمة 31.4 مليون دولار ثم الجلود بقيمة 19.5 مليون دولار ثم النحاس ومصنوعاته بقيمة 17 مليون دولار ثم الألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.5 مليون دولار ثم المصنوعات من الحجر بقيمة 11.1 مليون دولار ثم الأسمدة بقيمة 8.2 مليون دولار.

أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 كانت الآلات والأجهزة الكهربائية فى المقدمة بقيمة 2.6 مليار دولار ثم مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 1.9 مليار دولار ثم شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 976.7 مليون دولار ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 914.3 مليون دولار ثم منتجات كيميائية عضوية بقيمة 868.5 مليون دولار ثم سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 554.3 مليون دولار ثم حديد وصلب بقيمة 533.1 مليون دولار ثم مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 432.7 مليون دولار ثم ألياف تركيبية أو اصطناعية 428.7 مليون دولار ثم أقمشة بقيمة 397 مليون دولار.

من جهة الاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات الصينية فى مصر 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.

كما سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 12.77 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 12.81 مليون دولار خلال العام المالى 2019-2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 5.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 10.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة انخفاض قدرها 48.1%.