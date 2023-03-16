وزير الداخلية يستقبل نظيره الإيطالى ويؤكد: «حريصون على تعزيز التعاون المشترك»

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، ماتيو بيانتيدوزى، وزير الداخلية بجمهورية إيطاليا، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وأعرب وزير داخلية إيطاليا، عن تقديره لدور أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها وخاصةً الهجرة غير الشرعية، كما صرح بأن زيارته تأتى توطيداً للعلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين، مُؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية إيطاليا والوفد المرافق له للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة إيطاليا، فى ضوء عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين، والتى انعكست بصورة جلية على عدد من مجالات التعاون الثنائى، مشيرًا إلى اهتمامه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الإيطالى فى المجالات الأمنية محل الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على توسيع آفاق التعاون فى المرحلة المُقبلة فى مجالات العمل الأمنى وإطلاق مائدة مُستديرة تضم المُتخصصين والمعنيين من الجانبين للتعاون فى مجال مُكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن تفعيل المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى داخلية البلدين لتدريب الكوادر الإفريقية فى هذا المجال.