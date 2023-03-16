«رمضان 2023».. أبرزهم «يسرا ونيللي» تعرف على البطولة النسائية للموسم الرمضاني القادم

يمثل موسم مسلسلات رمضان 2023 ظهوراً قوياً للكثير من النجمات، كما تفصلنا أيام قليلة عن بداية عرض الأعمال الدرامية 2023، والتي يخوض العديد من النجمات المصرية الكبيرة والشابة والتي جاء أبرزهم الفنانة الكبيرة يسرا، والنجمة دنيا سمير غانم، عبر طرح قصص نسائية مؤثرة وأدوار مختلفة ومتنوعة.

- يسرا «1000 حمدلله على السلامة»

تقدم النجمة الكبيرة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي.

من أجل تنفيذ وصية من زوجها للحصول على ميراثهم، ولكنهم منذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية في إطار كوميدي

- نيللى كريم «عملة نادرة»

تظهر النجمة نيللي كريم في ماراثون رمضان 2023 لأول مرة بشخصية صعيدية، حيث ظهرت خلال البوستر الدعائي وهي مرتدية الزي الصعيدي.

ويلقي العمل الضوء على القهر الشديد الذي تتعرض له المرأة في الصعيد ويناقش المسلسل، قضية حرمان المرأة من الميراث، والقيود التي تقع على المرأة في خط الصعيد، وتحاول “نيللي” الحصول على حقوق أولادها بكل الطرق الممكنة.

- منى زكي «تحت الوصاية»

يقدم مسلسل تحت الوصاية قصص مختلفة من الكفاح النجاح لعدد من سيدات مصر لم تستسلمن للظروف حولهن وبدأن في التصدي لتلك الظروف فتقدم منى زكي في المسلسل دور امرأة في منتصف الثلاثينيات وأرملة فاقدة الثقة في نفسها تكتفي برعاية بيتها وطفليها، بعد وفاة زوجها.

وهو مسلسل واقعي عن تجربة نسائية لسيدة تحدت ظروف صعبة من أجل عائلتها، وتجد منى زكى نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، وتمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة مغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع وتحقيق المستحيل.

وتلعب منى دور أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة وترعاهمَا بعد وفاة زوجها وسط صعوبات تواجهها بمفردها.

- ياسمين عبد العزيز «ضرب نار»

تجسد الفنانة الشابة ياسمين عبد العزيز دور فتاة شعبية تدعى مُهرة تعيش في حي شعبي في شبرا، ضمن أحداث "ضرب نار" ويشاركها الفنان احمد العوضى الذي يقدم دور جابر أبو شديد، القادم من سوهاج إلى القاهرة ليفتح ورشة كاوتش.

وتتواصل الأحداث بتعرف جابر على مهرة لتنشأ بينهما قصة حب كبيرة تنتهي بالزواج، تتواصل الأحداث ويكبر الثنائي في العمل ليظهر بعد ذلك رجل الأعمال "ماجد المصري" الذي يحاربهما ويدخل معهما في صراعات كبيرة.

- ريهام حجاج «جميلة»

تخوض النجمة الشابة ريهام حجاج الماراثون الرمضانى القادم 2023، الذي تجسد خلال أحداث العمل دور المستشارة «جميلة الألفي»، التي تتولى منصبًا في النيابة الإدارية، وتواجه تحديات في القضايا وكيفية التعامل معها.

- دنيا سمير غانم «جات سليمة»

تعود الفنانة الشابة دنيا سمير غانم بعد ابتعاد اربع أعوام عن الدراما الرمضانية من خلال مسلسل"جات سليمة" والتى تجسد شخصية "نور"، في إطار كوميدي، من خلال مغامراتها يتعلم الكبار طرق التعامل مع أطفالهم من خلال علاقة نور ووالديها، ويستمتع الأطفال بمغامرات تقوي من مخيلتهم.