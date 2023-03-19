وفاء عامر تجسّد الشهيدة مها أبو قريع في الكتيبة 101.. ماذا قالت عنها؟

لم يكن الشهداء المدافعين عن أرض مصر من الرجال فقط، بل روت دماء الرجال والنساء في مصر الأراضي، خاصًة في سيناء أرض الذهب، حيث تجسد الفنانة وفاء عامر في مسلسل “الكتيبة 101” شخصية الشهيدة البطلة مها أبوقريع، ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2023.

والشهيدة البطلة مها أبو قريع هي أول سيدة قتلت على يد الجماعة الإرهابية "أنصار بيت المقدس" عام 2015 في الـ22 من شهر فبراير، بعد أن تم اختطافها من منزلها، وبعد يوم تم إلقاء جثمانها أمام منزلها، حيث دافعت عن تراب الوطن بروحها.

الشهيدة البطلة اسمها بالكامل مها إبراهيم سليمان سلام أبو قريع، كانت تبلغ من العمر 32 عامًا، وكان لها 5 أبناء أكبرهم عمره 11 عاماً وأصغرهم عمره عامين، كما سبق وأن تم اختطاف نجلها الأكبر، وتعذيبه علي أيدي عناصر تنظيم بيت المقدس قبل مقتل والدته وإلقاء الطفل بمقابر مدينة رفح، وذلك بسبب دعمها الكامل لقوات الجيش، ومساندتهم في حربهم ضد الإرهابيين والتكفريين.

وعلى الرغم من قتل زوجها على يد هذه الجماعات الإرهابية إلا أنها لم تخشي منهم، وظلت تدافع عن أرض سيناء، وتساند الجيش المصري، حتى أنهم حاولوا أن يصدوها بخطف نجلها وتعذبيه إلا أنها ظلت تدعم الجيش حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتحمست الفنانة وفاء عامر، لتجسيد شخصية الشهيدة البطلة مها أبو قريع، ضمن أحداث مسلسل "الكتيبة 101" والذي تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2023، بمجرد عرض الشخصية عليها، ووافقت على الفور لأن هذا الدور سيكوّن لدي الجمهور والناس رسالة قوية ودرس كبير للكبير قبل الصغير.

وتابعت الفنانة وفاء عامر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلة: "كان نفسي طول عمري إن يكون عندي عمل مأخوذ عن أحداث حقيقية، وربنا كرمني بعمل وشخصية عظيمة وعمل وطني يتحدث عن الجيش العظيم الذي لولاه لضاعت البلاد".

وأضافت: "العمل أيضًا يتحدث عن دور المرأة السيناوية ومدي قوتها وأهمية دعمها للجيش المصري، خاصة في الآونة الأخيرة فيها بطولات كتيرة قوى وبعمل دور كبير فى المسلسل وكل من يعمل جملة فى العمل فهو بطل وأهل سيناء كلها أبطال.. ومزورتش سيناء غير مرة واستمتع بها".

واختتمت حديثها قائلًة: "الوطن مفيش أغلى منه وكل المصريين كلامهم واحد، وهذا هو كلامنا، وحبنا للوطن كبير، وكمان مفيش أغلى من تضحيات الشهداء اللي بيحمونا ومخلين الناس عايشين في أمن وأمان، لذا من المهم أن أشارك في عمل قوي مثل الكتيبة 101، لأنه عمل يؤرخ لبطولات أبطال".

أبطال مسلسل "الكتيبة 101"

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، أحمد عبدالله محمود، محمود حجازي، الطفل منذر مهران، وليد فواز، أحمد صلاح حسني، ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.