الخميس 16 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حيات أبو صالحة».. وهبت حياتها لأبنائها واستحقت لقب الأم المثالية ببورسعيد

الأم المثالية حيات
الأم المثالية حيات

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، عن أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية.

وفازت “حيات أحمد حسين أبو صالحة”، بالأم المثالية بمحافظة بورسعيد، وهى أرملة منذ 3 عقود وتبلغ من العمر 63 سنة، حاصلة على دبلوم معلمين، وبلغت المعاش على درجة معلم خبير.

وحصلت ابنتها الكبرى على ليسانس حقوق، بينما حصل الابن الثاني على بكالوريوس حاسب ألي.

وتزوجت “حيات” عام 1979 من مقاول معماري، ورزقت ببنت وولد، ولكن بعد مرور 12 عام من الزواج توفي الزوج اثر حادث أثناء عمله حيث سقط من ارتفاع أربع طوابق.

وتوفى الزوج تاركاً الابنة الكُبرى في عمر 8 سنوات ، والابن الأصغر في عمر 5 سنوات ومعاش الزوج  ضئيل لا يكفى متطلبات الأسرة .

واعتمدت الأم على راتبها حيث كانت تعمل مُدرسة بجانب معاش زوجها في رعاية أبنائها وتعليمهم .

كما قامت الأم بعمل قروض وجمعيات لمعاونتها في الإنفاق على تعليم أبنائها.

وحرصت الأم المثالية على حصول الأبناء على شهادات جامعية، فتخرجت الابنة الكبرى وحصلت على ليسانس الحقوق ثم دبلومه وماجستير في القانون وتعمل بإحدى المصالح الحكومية.

بينما الابن الأصغر تخرج وحصل على بكالوريوس حاسب آلي ، ويعمل أعمال الحرة.

وساندت الأم أبنائها حتى استطاعت بفضل الله مساعدتهم في تجهيزات واتمام الزواج وتزوج  الاثنين، ومازالت تقدم لهم يد العون والمساعدة حتى الآن .

اتمام الزواج أثناء عمله التضامن الاجتماعي الأم المثالية العون والمساعدة شهادات جامعية ليسانس الحقوق محافظات الجمهورية مسابقة الأم المثالية لعام 2023 مسابقة الأم المثالية

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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