قضايا تعدد الزوجات ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من المواطنين بشكل كبير، خصوصاً بعد تداول قصص حقيقة على مواقع التواصل من الشكاوي من قبل السيدات.

وبالرغم من انتشار العديد من القضايا التي تخص تعدد الزوجات إلا ان السينما والدراما المصرية ناقشت تلك القضايا وبكثرة وبأشكال مختلفة لتوعية الرجال والسيدات من فكرة التعدد وما هي العواقب المترتبة على ذلك.

مسلسل “جعفر العمدة” وتعدد الأزواج

ومن ضمن المسلسلات الرمضانية لعام 2023 التي ناقشة فكرة تعدد الأزواج مسلسل “جعفر العمدة” والتي تدورأحداثه في إطار الدراما الشعبية الاجتماعية وتعتمد أحداثها على صراع بين بطل العمل محمد رمضان والفنان منذر رياحنة، ويمتلك محمد رمضان الذي يظهر بشخصية “جعفر” مجموعة شركات للمقاولات، ومتزوج بـ4 سيدات وهن كل من الفنانة مي كساب، والفنانة منة فضالي، والفنانة إيمان العاصي، والفنانة زينة، ويبحث محمد رمضان خلال الأحداث عن نجله المختطف.

كيف ناقش القانون المصري قضايا تعدد الزوجات؟

قالت أميرة أبو العز، المحامية بالاستئناف والناشطة الحقوقية، إن لاشك ان تعدد الزوجات مشكلة تواجه المجتمع ما أدى الي تعرض التشريع المصري لها لإيجاد الحلول اللازمه لمواجهة تلك الأزمه التي تواجه المجتمع، ونظم القانون حالات رفض أو قبول المرأة لزواج زوجها عليها، وكذلك حقوقها وقبولها الاستمرار في الزواج من عدمه، حيث نصت المادة الـ 16 على أنه "إذا طلبت الزوجة الطلاق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على ذلك، ويتعين على الزوج إيداع حقوق زوجته.

أضافت أميرة أبو العز، لـ“الدستور”، أن للتشريع المصري دور هام جدا جدا في مواجهة أزمه قضايا تعدد الزوجات، فتدخل بمقترح قانون منها مواجه الازمه والمحافظة علي كيان الأسرة والمجتمع حتي لا يفلت زمام الأمور، فكان من شروط التعدد اعلان الزوجه الأولي، وكذلك الغرامة لمن يقوم بالتزوج من اخري.

أوضحت أبو العز أن حدد مشروع القانون عقوبة واضحه للزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدي عام وغرامة مالية تبدأ من 20 الف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة باخطار الزوجه الأولى بالزواج الثاني لزوجته .