الخميس 16 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تناولت «سد النهضة».. مشاورات ثنائية بين مصر وبريطانيا حول الموضوعات الأفريقية

جانب من المشاورات
جانب من المشاورات

عقدت جولة مشاورات ثنائية بين مصر وبريطانيا حول الموضوعات الأفريقية بمقر وزارة الخارجية، وبرئاسة السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، من الجانب المصري، والسفير سيمون ماستارد، مدير إدارة أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية ووفد مرافق له. 

ويأتي ذلك في إطار التواصل والتنسيق بين الجانبين المصري والبريطاني حول المسائل والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقد ضمت المشاورات مشاركة واسعة من قطاعات الوزارة المعنية بالشأن الأفريقي والجوانب المتعلقة بالتعاون والتنمية في القارة الأفريقية.

ملف سد النهضة وإدارة المياه

وركزت النقاشات على عدد من القضايا الهامة التي تقع محل اهتمام الجانبين في أفريقيا وجهود حفظ استقرارها، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن قضايا إدارة المياه، وتم استعراض الرؤية المصرية إزاء قضية سد النهضة وما تشهده المفاوضات من حالة من الجمود مع الجانب الأثيوبي في الوقت الحالي. 

وأكد الجانب المصري على ما تمثله قضية سد النهضة من أولوية وجودية تمس حياة الشعب المصري بأكمله.

وتناولت المناقشات بين الجانبين سبل تعزيز التعاون في القارة الأفريقية في ضوء الدور المحوري لمصر لحفظ أمن واستقرار محيطها الإقليمي، والاهتمام الخاص الذي توليه مصر لاحتياجات القارة.

وتم عرض الرؤية البريطانية للتطورات المتلاحقة ومستجدات الأوضاع الأمنية لاسيما على صعيد مكافحة الإرهاب، والعمل على تحقيق الاستقرار في مختلف ربوع القارة، وتناول الجانبان أيضا سبل إقامة تعاون ثلاثي في أفريقيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقت النقاشات أيضا إلى بحث سبل التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بقضايا المناخ أخذاً في الاعتبار التداعيات الناجمة عن التغير المناخي واحتياجات القارة في هذا الصدد، باعتباره القضية التي ركزت عليها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 التي عقدت في شرم الشيخ نوفمبر الماضي.

​مصر​ أفريقيا بريطانيا وزارة الخارجية سد النهضه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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