الأم المثالية بأسيوط: الفوز باللقب مكافأة من الله بعد 33 عامًا من الكفاح

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط عن حصول السيدة هدي محمود إبراهيم صالح من مركز القوصية على لقب الأم المثالية على المحافظة لعام 2023.

وقالت هدى محمود إبراهيم صالح: أعمل بالتربية والتعليم وتوفي زوجي عام 1990، أي ما يقارب 33 عامًا وترك لي 3 أطفال في أعمار سنية مختلفة، وعقب وفاة زوجي عكفت على تربية أطفالي ورفضت الزواج مرة أخرى.

وأضافت: إن أصعب ما يحدث للمرأة هو وفاة زوجها تاركًا لها أطفالًا صغار في مراحل سنية يكونوا فيها أكثر احتياجًا إلى أبيهم ولكني كرست حياتي على تربيتهم في محاولة لتعويضهم عن فراق الأب لأُخرج منهم جيلًا يكون قدوة للمجتمع.

ولفتت إلى أنها "طوال السنوات الماضية حلمت أن أرى تفوق أبنائي فأكرمني الله بحصول نجلتي الكبري شيماء محمد همام هاشم علي ماجستير القانون العام، وتم تعيينها بالتأمينات والمعاشات بأسيوط، وأصبح نجلي الأوسط أحمد محمد همام هاشم رئيس نيابة، ونجلتي الصغري تدعي نهلة محمد همام وتعمل طبيبة أطفال بمستشفى المبرة".

وواصلت: "تقدمت في مسابقة الأم المثالية عن طريق إدارة القوصية التعليمية، ولم أكن أتوقع أنني سوف أحصل على لقب الأم المثالية فتركت الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالي، ولكني فوجئت صباح اليوم بإعلان اسمي ضمن الفائزات".

وأشارت إلى أن لقب الأم المثالية بمثابة تكريم لكل أم كافحت وناضلت من أجل أبنائها حتى تمكنت من العبور بهم إلى بر الأمان.