الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأم المثالية بالمنوفية: أخذت عهدًا على نفسى بتربية أولادى وغرس القيم فيهم

سوزان الأم المثاليه
سوزان الأم المثاليه بالمنوفية

فازت سوزان منصور عبدالله خميس، البالغة من العمر 52 عامًا بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية، وهي ربة منزل حاصلة على دبلوم تجارة، وتقيم بقرية كفر الحماية التابعة لمركز ومدينة بركة السبع. 

وقالت "سوزان" إنها أرملة منذ 21 عامًا، وترك زوجها لها ولدا وبنتا، الابن زياد الدسوقي العزيزي ويبلغ من العمر 25 عامًا وحاصل على بكالوريوس هندسة قسم كهرباء، والبنت إسراء الدسوقي العزيزي- ٢٨ سنة- حاصلة على كلية حقوق ومتزوجة. 

وأضافت الأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية، أنها عملت على تربية أولادها من معاش الزوج الذي كان يعمل بالقطاع الحكومي، وأكدت أن نجلها هو من قدّم لها بالمسابقة بالوحدة الاجتماعية بأبو مشهور. 

وأضافت أنها أخذت عهدًا على نفسها بتربية أولادها وتعليمهم وأن تغرز فيهم القيم والمبادئ والأخلاق، حتى يتباهي بهم الجميع، وكانت لهم الأم والأب والسند حتى لا يشعرون بالنقص. 

وعقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قبل قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لإعلان أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية.

اجتماعية الاجتماعي المبادرة الرئاسية حياة كريمة تضامن الاجتماعي بركة السبع بكالوريوس بالمنوفية

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وائل لطفي

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