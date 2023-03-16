الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«غرفة القاهرة» تعلن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لتوظيف المصريين في ألمانيا

الغرف التجارية
الغرف التجارية

تنظم الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤتمرًا دوليًا موسعًا تحت مسمى "التوظيف الآمن للمصريين في ألمانيا" بالتعاون مع منظمة هيومان رستارت الألمانية للإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لتأهيل وتوظيف المصريين في دولة ألمانيا.
وقال المهندس إبراهيم العربي إن المؤتمر سيشهد عرض الفرص التوظيفية وأهم متطلباتها، والقوانين المنظمة لها ومراحل تجهيز الشباب المصري لذلك من خلال كلمات المشاركين في المؤتمر.
وأشار المهندس إبراهيم العربي إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفة القاهرة ومنظمة هيومان رستارت الألمانية خلال هذا المؤتمر للتعاون في تأهيل وتوظيف العمالة المصرية بألمانيا في القطاعات المختلفة حسب احتياجات السوق الألماني .

ومن المجالات المُتوقع التعاون وتأهيل العمالة المصرية لها عن طريق شُعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة "سلاسل الإمداد - المطارات - النقل - الرعاية الصحية " وغيرها من المجالات الأخرى.

احتياجات السوق الألمانية التوظيفي الرعاية الصحية الرعاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

بمناسبة رمضان.. علا غانم تتنازل عن اتهام خفير بحرق حديقة فيلتها

غلق 10 منشآت والتحفظ على 800 حالة إشغال متنوع بأحياء الإسكندرية

السجن 5 سنوات للمتهم في واقعة «الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة»

تجديد حبس 6 متهمين بالمشاركة فى تنفيذ أغراض جماعة إرهابية

مدبولى يكشف تفاصيل «جولة الـ6 ساعات» بالسويس الجديدة.. رحلة الصناعة والتوطين

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»