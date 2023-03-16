رئيس جامعة بنها يشهد حفل الخريجين للدفعة الـ 35 بكلية الطب البشرى

شهد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، حفل تخريج الدفعة الـ 35 بكلية الطب البشري بحضور الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب البشري، ووكلاء الكلية، والعمداء السابقين، ونقيب الأطباء بالقليوبية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الخريجين.

وخلال الحفل أكد رئيس جامعة بنها، أن ممارسة الطب حكمة وموهبة وعطاء ومهمة إنسانية قبل أن تكون مهنة كسائر المهن، مؤكدًا الدور الذي يقوم به الأطباء في تحقيق رؤية ورسالة مصر الهادفة إلى التنمية المستدامة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة بنها تضع في أولى اهتماماتها بناء الإنسان المحصن بقيم العلم والمعرفة من خلال الأخذ بمنظومة ناجحة تشمل البرامج الدراسية المتنوعة الغير تقليدية لتواكب متطلبات الخريجين وتعزز قدراتهم التنافسية فى سوق العمل، وأعضاء هيئة تدريس متميزين يمثلون حجر الزاوية للحياة الجامعية، كما نستهدف رفع خدماتنا التعليمية والبحثية المستجيبة لحاجات مجتمعنا والمرتبطة بالقيم الأكاديمية.

وذلك في إطار خطة مستقبلية مدروسة تتضمن عدد من المشروعات منها بناء كلية طب جديدة فى كفر سعد على مساحة 10000 متر مربع وبناء مستشفى تعليمي جديد على مساحة 9000 متر مربع ليستوعب احتياجات المجتمع لتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية ،بالإضافة الى رفع كفاءة المستشفى الجامعى الحالى من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للاستقبال والطوارئ، ومكاتب خدمة المواطنين، وغرف الإفاقة والطوارئ، وزيادة عدد الأسرة والعلاج الاقتصادي وغرف العناية المركزة بالأقسام، وحضانات الأطفال المبتسرين، وغرف الجراحة الموحدة بنظام الكبسولة ، وتطوير منظومة الاطفاء والمياه والغازات، الأمر الذي جعلنا نشارك فى جميع المبادرات الرئاسية من أجل تقديم خدمات طبية متميزة للمجتمع لتخفيف آلام المرضى ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين بذلوا كل ثمين وغال فى سبيل ان يصلوا بأبنائهم الى هذا اليوم، موجها الشكر لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين بكلية الطب الذين عملوا بروح الفريق من أجل تحقيق أهداف الجامعة ورسالتها، كما وجه التهنئة لأبنائه الطلاب فهم جنوا ثمار جهدهم خلال 7 سنوات وأوصاهم بأن يمدوا جسور التواصل بينهم لأنهم أمل الحاضر والمستقبل.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الأشهب أن هذا اليوم هو عيدكم حيث تم الأنتهاء من الشق الأكاديمي وتبدأون الدراسة العملية، مؤكدا على ان مهنة الطب تستحق التقدير والاحترام فأنتم موجودين لخدمة الإنسان ، موجها رسالة للخريجين بأن يضعوا نصب أعينهم علي نفع البشر فخير الناس أنفعهم للبشر وأن يتقوا الله في عملهم وأن يوفقهم الله فى مهنتهم.