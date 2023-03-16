الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هدى عبداللطيف محمود الأم المثالية الأولى على الجمهورية

نيفين القباج
نيفين القباج

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فوز السيدة هدى عبداللطيف محمود مصطفى، من محافظة كفرالشيخ، بالأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، وفوز عزيزة أحمد عمر عبد ربه، من الوادي الجديد، بالأم المثالية الثانية، فيما فازت ميرفت السيد محمد، من محافظة السويس، بالأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن انتهاء اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات من أعمالها، والتي عقدت على مدار يومين برئاسة شرفية من الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومنى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور ممثلين من الأزهر الشريف، المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، وزارة الثقافة، كلية التربية بجامعة عين شمس، الهلال الأحمر المصري، المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، اتحاد هيئة المستثمرين العرب، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جمعية الأورمان، ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات العامة المعنية بالحدث بالوزارة.

واجتمعت اللجنة لتقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، حيث تم استعراض 113 قصة كفاح تم تصعيدهن من خلال اللجان المحلية التي تم عقدها في المديريات، وذلك لعدد 54 أمًا مثالية، 11 أمًا بديلة، 18 أمًا لابن من ذوي الإعاقة، 6 أمهات من ذوي الإعاقة، 3 أمهات بديلة من مؤسسات الرعاية، 11 أمًا من الرائدات الاجتماعيات، 5 متطوعات من قرى «حياة كريمة»، 5 حاصلات على مشروع اقتصادي.

وانتهت اللجنة من التقييم والمناقشة للملفات المقدمة لاختيار 27 أمًا مثالية أولى على مستوى المحافظات، وأم مثالية واحدة من كل فئة، مع تكريم أم شهيد قوات مسلحة وأم شهيد للشرطة بإجمالي عدد 36 أما مكرمة خلال احتفالية هذا العام.

الاشخاص ذوي الاعاقة الإدارة المركزية التضامن التضامن الاجتماعي الهيئة القبطية الأمهات المثاليات أشخاص ذوي الإعاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

حصل على 100 ألف من طليقته بعد ضبطها عارية في أحضان عشيقها

المشدد 15 سنة والغرامة لعاطل لحيازة مخدرات في الشرقية

3 أسباب وراء العقوبة المخففة لـ«مبروك عطية» فى «ازدراء الأديان»

وصول المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح إلى النيابة

إحالة أوراق المتهم باستدراج عامل وقتله في الشرقية للمفتي

المشدد 15 عامًا والغرامة 100 ألف جنيه لتاجر الهيروين في البساتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»

فلسطين تحتج على وجود إسرائيل فى لجنة مكافحة الإرهاب ضمن المجموعة الأوروبية