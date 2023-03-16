هدى عبداللطيف محمود الأم المثالية الأولى على الجمهورية

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فوز السيدة هدى عبداللطيف محمود مصطفى، من محافظة كفرالشيخ، بالأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، وفوز عزيزة أحمد عمر عبد ربه، من الوادي الجديد، بالأم المثالية الثانية، فيما فازت ميرفت السيد محمد، من محافظة السويس، بالأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن انتهاء اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات من أعمالها، والتي عقدت على مدار يومين برئاسة شرفية من الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومنى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور ممثلين من الأزهر الشريف، المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، وزارة الثقافة، كلية التربية بجامعة عين شمس، الهلال الأحمر المصري، المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، اتحاد هيئة المستثمرين العرب، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جمعية الأورمان، ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات العامة المعنية بالحدث بالوزارة.

واجتمعت اللجنة لتقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، حيث تم استعراض 113 قصة كفاح تم تصعيدهن من خلال اللجان المحلية التي تم عقدها في المديريات، وذلك لعدد 54 أمًا مثالية، 11 أمًا بديلة، 18 أمًا لابن من ذوي الإعاقة، 6 أمهات من ذوي الإعاقة، 3 أمهات بديلة من مؤسسات الرعاية، 11 أمًا من الرائدات الاجتماعيات، 5 متطوعات من قرى «حياة كريمة»، 5 حاصلات على مشروع اقتصادي.

وانتهت اللجنة من التقييم والمناقشة للملفات المقدمة لاختيار 27 أمًا مثالية أولى على مستوى المحافظات، وأم مثالية واحدة من كل فئة، مع تكريم أم شهيد قوات مسلحة وأم شهيد للشرطة بإجمالي عدد 36 أما مكرمة خلال احتفالية هذا العام.