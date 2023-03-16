الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكثيف المرور اليومي على معارض «أهلاً رمضان» بالشرقية

أهلاً رمضان
أهلاً رمضان

تخفيفاً عن عبء وكاهل المواطنين، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور اليومي على معارض أهلاً رمضان للتأكد من توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة أمام المواطنين بجميع المعارض المُقامة بنطاق المحافظة.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين بمراجعة صلاحية المنتجات المعروضة ومدي إلتزام التجار بعرض بضائعهم بأسعار مخفضة عن السوق مع تزايد القوة الشرائية للمواطنين لسد إحتياجاتهم من السلع الغذائية بكافة أنواعها وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر المبارك واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال غير الملتزمين. 

أوضح المحافظ أن معارض “أهلاً رمضان” المُقامة بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير كافة السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مناسبة عن نظيرتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار. 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتي التموين والطب البيطري للمرور على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المعارض والتأكد من الإلتزام بالأسعار الإسترشادية المعلنة وجوده المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين ، والتنبيه في حالة عدم الإلتزام بالأسعار المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين دون تهاون.

اهلا رمضان إستقبال شهر رمضان المبارك الاستهلاكية التنسيق والتعاون السلع الإستهلاكية السلع الغذائية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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