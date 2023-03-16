كيلو اللحمة بـ145 جنيهًا فى منافذ حزب حماة الوطن بالجيزة

أعلن الدكتور نافع عبدالهادي، عضو مجلس النواب، أمين عام حزب حماة الوطن بالجيزة، عن توزيع وبيع اللحوم القادمة من دولة تشاد بسعر 145 جنيهًا للكيلو؛ من خلال أول منفذ بيع بمنطقة العمرانية بالجيزة في الواحدة ظهر اليوم الخميس، بمتابعة وحضور قيادات الحزب المحاسب عصام نحمده، الأمين المساعد للحزب، والمستشار أحمد يحي، أمين قسم العمرانية.

وصرح عبدالهادي؛ بأنه تمت إقامة شادر خاص ببيع شحنات اللحوم المبردة، والتي خضعت لكافة الإجراءات البيطرية من خلال تواجد أطباء مصريين في دولة تشاد يشرفون على ذبح تلك اللحوم وفقًا للإجراءات الطبية والدينية المتعارف عليها، مؤكدًا أن هذه الشحنات من اللحوم سوف تسهم في سد الفجوة الغذائية من إنتاج اللحوم؛ فضلًا عن أنها خير وسيلة للقضاء على ارتفاع أسعار اللحوم البلدي في الأسواق الآن.

ووصلت مطار القاهرة قبل يومين شحنة لحوم مبردة من دولة تشاد، تنفيذًا للتعاون المبرم بين حزب حماة الوطن ووزارة الدولة للإنتاج الحربي والتحول الزراعي بدولة تشاد؛ كما أعلنت قيادات حزب حماة الوطن عن أن المستهدف استيراد نحو 660 طنًا شهريًا وطرحها في الأسواق بكافة المحافظات.

وتمثل هذه الشحنة المرحلة الأولى من اللحوم التشادية المبردة والتي تضم حوالي 2000 رأس بقرة من أجود أنواع الأبقار على أن تشمل كل مرحلة 2000 رأس أخرى بسعر 145 جنيهًا للكيلو للمواطنين في كافة المحافظات.