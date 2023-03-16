محافظ قنا يشهد الاحتفال باليوم العالمي للمياه بحضور القيادات التنفيذية

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاحتفال الذي نظمته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمسرح قصر ثقافة قنا، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، وذلك بالتعاون مع وزارات الثقافة والأوقاف والتربية والتعليم والإسكان والشباب والرياضة، والأزهر الشريف، والكنيسة.

جاء ذلك بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وفضيلة الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، و فضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا مدير عام منطقة قنا الأزهرية، والمهندس كمال محمود وكيل وزارة الري، والنائب محمد مصطفي الجبلاوي عضو مجلس النواب ، وعدد من العاملين بشركة المياه وعدد من طلاب المدارس.

بدأت الفعاليات بتفقد المحافظ لورشة الرسم لتلاميذ مدرسة تحيا مصر، والتي شملت لوحات فنية وبوسترات للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، وعقب ذلك بدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتابع المحافظ والحضور فعاليات الحفل، بمشاهدة بعض العروض الغنائية والمسرحية التي قدمها تلاميذ مدارس تحيا مصر، للتوعية بضرورة الحفاظ على المياه، والإعتماد علي استخدام الأدوات التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه.

وقال محافظ قنا، إن الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك ومواجهة الفقر المائي خاصة مع تزايد التعداد السكاني، يعد مسؤولية مشتركة ملقاة على عاتقنا جميعاً، مناشداً الجميع بضرورة نشر الوعي، وتكثيف حملات التوعية بالحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، لافتا إلي أن اليوم العالمى للمياه يهدف إلى رفع الوعي بقضايا المياه ، و التركيز على دعم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والذي يتناول قضية توفير المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع مع حلول عام 2030، مشيدًا بالعروض التي قدمها تلاميذ مدرسة تحيا مصر، موجهًا بضرورة التوسع في تنظيم برامج توعوية حول الحفاظ علي المياه لطلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، مؤكدًا دعمه الكامل لكل حملات وجهود التوعية لتعظيم الاستفادة من المياه وترشيد الاستهلاك بمختلف القطاعات والمنشآت بالمحافظة.

من جانبه قال المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أن العالم يحتفى بـ«اليوم العالمى للمياه» في 22 مارس من كل عام ، بهدف جذب الانتباه إلى أهمية المياه ، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة ، مشيرا إلى أن شركة المياه تحرص على الاحتفال سنويا بهذا الحدث المهم لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، ونشر الوعى لدى المواطنين بقضايا المياه، وتعديل الممارسات الخاطئة في التعامل معها، مضيفًا أن الشركة نظمت فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه «كل نقطة بتفرق» خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري بقرية كرم عمران، مشيرًا إلى أن توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وطرق ترشيد الاستهلاك السليمة، يُعد أحد أهم ادوار الشركة، بجانب دورها في توفير المياه النقية لجميع المواطنين.

وفي الختام، كرّم محافظ قنا 12 تلميذ من الحاصلين على المراكز الأولي في مسابقة "كل نقطة بتفرق" ضمن فعاليات الأسبوع المائي، بمنحهم شهادات تقدير لتميزهم في المسابقة.