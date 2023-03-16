الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس ينعى واصف بطرس غالي ناظر الكنيسة البطرسية

واصف بطرس غالى
واصف بطرس غالى

نعى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، واصف بطرس غالي، رئيس جمعية الآثار القبطية وناظر الكنيسة البطرسية عن عمر يناهز 99 عاماً، والذي رحل اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء للوطن والكنيسة.

وقال البابا في بيان: « لقد تولى الراحل الكريم مناصب مهمة في العديد من الهيئات الدولية والمعنية بالآثار إلى جانب توليه رئاسة جمعية الآثار القبطية لسنين طويلة، قدمت خلالها الجمعية إسهامات كبيرة في مجال الدرسات القبطية، ما جعل الراحل أحد روادها الكبار، نياحًا لروحه الطاهرة في فردوس النعيم».

وأعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، عن وفاة واصف بطرس غالي رئيس جمعية الآثار القبطية وناظر الكنيسة البطرسية عن عمر يناهز 99 عاما، سليل عائلة بطرس باشا غالي التي أنجبت أبرز وأهم وزراء في مصر شقيق الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

وستكون الصلاة بالكنيسة البطرسية اليوم الخميس 16 مارس الجاري الساعة عصرا.

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