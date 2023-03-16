توفر 55 ألف فرصة عمل.. مدبولى يتفقد منطقة «تيدا» للتعاون بين مصر والصين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شركة منطقة «تيدا السويس» للتعاون الاقتصادي بين مصر والصين، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبحسب الشرح الذي استمع إليه رئيس الوزراء حول طبيعة الأعمال بالشركة، أقامت الشركة منطقة صناعية متكاملة على الطراز الحديث بنظام الاستثمار المحلي الأجنبي (استثمار صيني).

وبلغ عدد الشركات المجتذبة للمنطقة ١٣٧ شركة منها ٥٧ صناعي و٧٤ خدمي و٦ لوجستي، وتجاوزت المبيعات المتراكمة ٣,٥ مليار دولار.

تعمل الشركة في مرحلتها الأولى في تصنيع مواد البناء الجديدة والمعدات البترولية ومعدات الضغط العالي والمنخفض وتصنيع الآلات.

وتبلغ مساحة المشروع ١,٣٤ كيلو متر مربع، بينما تبلغ المرحلة التوسعية ٦ كيلومترات.

تقدر التكاليف الاستثمارية لمشروع الشركة ١٥٣ مليون دولار للمرحلة الأولى، و٢٣٠ مليون دولار للمرحلة التوسعية، توفر ٥ آلاف فرصة عمل مباشرة و٥٠ ألف فرصة غير مباشرة.

أيضًا تجاوزت الضرائب المدفوعة ٢٠٠ مليون دولار، والصناعات الرئيسية في المرحلة التوسعية ستكون في مجالات صناعة السيارات ودراجات الركوب ومنسوجات ومواد بناء وصناعات كيماوية.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة بعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وميناء العين السخنة، يرافقه كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من المسئولين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الجولة تستهدف افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية للقطاع الخاص، في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمتخصصة في صناعات مهمة تستهدف التصدير، في إطار حرص الدولة على تشجيع وجذب مثل هذه المشروعات الصناعية، وتهيئة البيئة المواتية لتوسعها وتطورها لدفع عجلة الاستثمار وتدعيم الاقتصاد.