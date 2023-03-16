ماستر كلاس للمخرج الأيرلندي «مارك كازينز» بمهرجان الإسماعيلية.. اليوم

تُقام اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، ماستر كلاس للمخرج الأيرلندي مارك كازينز.

وسيتحدث خلالها عن أفلامه وبداية نشأته وكيفية دخوله في المجال السينمائي، وعلاقته بتاريخ السينما، وتاريخ السينما في المنطقة العربية، ولقاءه بالمخرج الكبير يوسف شاهين، واهتمامه بالمخرج شادي عبدالسلام، وصور شادي عبدالسلام، بشكل خاص، وسيتم ذلك خلال نقاش عام مع الجمهور ويدير النقاش المخرج والمبرمج مروان عمارة.

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية هذا العام نحو 123 فيلمًا من 50 دولة منهم 16 فيلمًا تسجيليًا طويلًا، و14 فيلمًا تسجيليًا قصيرًا، و20 فيلمًا روائيًا قصيرًا، و18 فيلمًا تحريكيًا، و17 فيلمًا من أفلام الطلبة، كما يُعرض 4 أفلامًا للمكرمين، و5 أفلامًا ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع أيضًا، ويعرض 17 فيلمًا في برنامج الأفلام القصيرة جدًا، و4 أفلامًا في برنامج أفلام البورتريه، بالإضافة لفيلمين خارج المسابقة أيضًا يحتفي المهرجان بالسينما الألمانية ضيف شرف هذه الدورة من خلال عرض 6 أفلام.

المهرجان يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ 24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.