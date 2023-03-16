الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير اقتصادى: مصر ومقدراتها الاستثمارية معلومة للجميع

دكتور عبد النبي عبدالمطلب
دكتور عبد النبي عبدالمطلب

قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي الدولي، إن قول محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، إن مصر لديها إمكانات واعدة كعدد السكان والموارد والمقدرات، أمر ليس بالجديد على مصر وعلى مكانتها بين دول العالم، مؤكدًا أن موارد مصر ومقدراتها يعلمها الجميع.

وأوضح عبدالمطلب، في تصريات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر حققت نموًا واضحًا في الإيرادات والصادرات عبر القطاعين الزراعي والصناعي، ومنها الحديد والأسمنت والألمنيوم والبلاستيك، وبالنظر إلى قطاع السياحة فنستقبل سنويًا ما بين 5 و6 ملايين سائح، وهو نجاح بعد أضرار جسيمة لحقت بالسياحة المصرية نتيجة جائحة كورونا.

وتابع الخبير الاقتصادي أن الاكتشافات اليومية للغاز والبترول والذهب تؤكد قدرة الموارد الاقتصادية على تحقيق معدلات تنمية مرتفعة، ومن المتوقع أن يزيد برنامج الطروحات الحكومية المتوقع أن تنفذه الحكومة المصرية قريبًا من جذب مصر لكل أشكال الاستثمار، فقد أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن طرح 32 شركة مختلفة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، في إطار الاستعدادات الحكومية لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت علي جميع أنحاء العالم.

وأضاف الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، أن إعلان مجلس الوزراء عن البدء بتنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة سوف يسهم في دفع القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته، والبدء في إقامة مشروعات جديدة، لافتًا إلى أن هذا سوف يعطي دفعة لعملية الإنتاج ويقلل من حدة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليًا.

وكانت قد سيطرت "المملكة العربية السعودية" على 16% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديري 2021/ 2022 بنحو 681 ألف طن، وكذلك على 12% من القيمة بنحو 333 مليون دولار27- 09‏- 2022، وذلك دليل على قوة الصادرات المصرية إلى السوق السعودية.

عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي الدولي محمد الجدعان وزير المالية السعودي مصر حققت نموا واضحا

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