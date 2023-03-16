مصرع سيدة صدمتها سيارة فى مدينة بدر

لقيت سيدة مصرعها فى حادث مرورى نتيجة اصطدام سيارة بها فى مدينة بدر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بمصرع سيدة بمنطقة مدينة بدر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن سيارة صدمت سيدة، ما أسفر عن مصرعها فى الحال، متأثرة بالإصابات التى لحقت بها، وتم التحفظ على قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.