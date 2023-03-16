الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة صدمتها سيارة فى مدينة بدر

ارشيفية
ارشيفية

لقيت سيدة مصرعها فى حادث مرورى نتيجة اصطدام سيارة بها فى مدينة بدر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بمصرع سيدة بمنطقة مدينة بدر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن سيارة صدمت سيدة، ما أسفر عن مصرعها فى الحال، متأثرة بالإصابات التى لحقت بها، وتم التحفظ على قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

سيدة حادث مرورى الجثه النيابة غرف عمليات النجدة مدينة بدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

وزير المالية السعودى: مصر لديها ما يتطلب لتكون دولة اقتصادية عظيمة

إصابة 4 فى انقلاب تروسيكل بمدينة أخميم الجديدة بسوهاج

700 مليون دولار استثمارات جديدة لـ«هتشيسون بورتس» فى ميناءى العين السخنة والإسكندرية

إخماد حريق داخل شقة فى أوسيم

مصرع سيدة صدمتها سيارة فى مدينة بدر

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»